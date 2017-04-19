رغم موته قبل 6 أشهر.. مراسم حرق جثمان ملك تايلاند ستتم في أكتوبر المقبل

قال مسؤول حكومي، الأربعاء 19 أبريل/نيسان 2017، إن مراسم حرق جثمان ملك تايلاند الراحل بوميبون ادولياديغ ستجرى في، 26 أكتوبر/تشرين الأول، مضيفاً أن جنازة الملك ستجرى على مدار خمسة أيام.

وتأكيد موعد حرق الجثمان يضع إطاراً زمنياً لتتويج الملك ماها فاجير الونجكورن، الذي اعتلى العرش، في ديسمبر/كانون الأول، لكن تتويجه الرسمي توقف لحين إجراء جنازة والده.

ويقول مراقبون سياسيون، إن تتويج الملك الجديد سيبدأ رسمياً في أعقاب فترة حداد مدتها عام، ويجب أن تتبعها انتخابات عامة بعد ذلك.

وقال مسؤول كبير بالحكومة لرويترز، بعد أن طلب عدم نشر اسمه بسب حساسية الأمر: "أكد القصر موافقة الملك على خطة الحكومة. مراسم الحرق ستكون في 26 أكتوبر".

وقال ويسانو كريا نجام نائب رئيس الوزراء للصحفيين، يوم الثلاثاء: "الجنازة ستجرى على مدار خمسة أيام".

وتوفي الملك بوميبون، في أكتوبر/تشرين الأول 2016، عن عمر يناهز 88 عاماً بعد صراع طويل مع المرض. وأنهت وفاته فترة حكم دامت 7 عقود.