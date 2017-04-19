"آبل" تفقد مركز الصدارة.. تعرَّف على أفضل أنواع أجهزة الكمبيوتر المحمولة

قد تبدو عملية شراء جهاز كمبيوتر محمول معقدة نوعاً ما، خاصة عندما ينبغي أن تختار بين العلامات التجارية وتقرر أي منها الأفضل والأجدر بالثقة.

مع وجود مجموعة من الخيارات اللامتناهية، يزداد الأمر تعقيداً.

ومن بين العلامات التجارية الرائدة في هذا المجال التي قد تكون سبباً في حيرة المشترين، نذكر HP، وLenovo، وAsus ،Dell، وبطبيعة الحال Apple.

وفي هذا الصدد، نشرت صفحة "لابتوب ماك" على الإنترنت المختصة في تحليل أجهزة الكمبيوتر المحمولة، تقريراً حول أكثر العلامات التجارية المنصوح بها خلال هذه السنة بالنسبة للأجهزة المحمولة.

تعطي هذه الصفحة لمحة عن مئات أجهزة الكمبيوتر التي تمت تجربتها في مختبرها. وانطلاقاً من هذه التجارب، تضع الصفحة لائحة لأفضل الشركات المصنعة للحواسيب المحمولة، وفقاً لكل صنف.

وفي الأثناء، تضمنت قائمة هذه السنة لأفضل مصنعي أجهزة الكمبيوتر المحمولة، العديد من المفاجآت. فبعد أن كانت آبل رائدة بين جميع العلامات التجارية، فقدت هذه الشركة شارة القيادة وتنحت عن المرتبة الأولى، بعد أن احتكرتها لعدة سنوات.

ومن بين المفاجآت الأخرى التي أوردتها الصفحة في طياتها، تفوق شركة لينوفو أمام منافسيها، لتحتل المرتبة الأولى في قائمة أفضل الشركات المنتجة للحواسيب المحمولة.













وفيما يلي نعرض لمحة حول ما جاء في هذه القائمة:



في الواقع، وكما سبق ذكره، تحتل لينوفو المرتبة الأولى في قائمة العلامات التجارية المنصوح بها، حيث تحصلت على معدل 90 نقطة (من أصل 100).

والجدير بالذكر أن الخصائص التي يتميز بها هذا النوع من الحواسيب، فضلاً عن تصميمها العملي الخالي من الحواف الجانبية على شاشة يوجا 910، قد دعمت حظوظ الشركة الآسيوية وساهمت في إحرازها المرتبة الأولى. علاوة على ذلك، تتمتع حواسيب لينوفو في نسختها الجديدة لهذه السنة، بالعديد من الخاصيات الجديدة على غرار لوحة مفاتيح هيلو.

أما المرتبة الثانية، فتحتكرها علامة أسوس، برصيد 86 نقطة. وفي المرتبة الثالثة نجد شركة ديل برصيد 83 نقطة، تليها إتش بي برصيد 82 نقطة. وفي المراتب الموالية نجد شركة أسير برصيد 78 نقطة. أما شركة آبل التي كانت تحتكر المرتبة الأولى لعدة سنوات، فتحتل المرتبة السادسة برصيد 78 نقطة. أما المرتبة السابعة والثامنة على التوالي، فهي من نصيب شركتي إم إس آي برصيد 76 نقطة، وريزر برصيد 73 نقطة.









آبل تتراجع في قائمة أفضل العلامات التجارية لأجهزة الحاسوب المحمولة

من الواضح أن أجهزة الماك بوك لم تحقق التقدم المرجو للشركة، إذ أن آبل لم تتمكن من التغلب على منافسيها من خلال خاصية التتش بار التي أضافتها لأجهزة الماك بوك الخاصة بها.









وبعد أربع سنوات من تصدر لائحة "لاب توب ماك"، تراجعت شركة آبل إلى المرتبة السادسة. علاوة على ذلك، تخلفت الشركة عن علامات بارزة مثل أسير، وإتش بي، وديل.

ويعزى تراجع مردود الشركة إلى ارتفاع أسعار أجهزة آبل، فضلاً عن حاجة أجهزتها إلى العديد من المحولات. وعلى الرغم من أن الشركة قد قامت بتطوير تصميم استثنائي لأجهزتها المحمولة علاوة على تأمين ضمانات ملائمة بالنسبة لحواسيبها، إلا أنها لم تولِ أهمية كبيرة للابتكار والجودة، مع العلم أن أسعار أجهزة هذه العلامة ليست في متناول الجميع.

في المقابل، يعتبر تصدر حواسيب لينوفو المحمولة للائحة "لاب توب ماك"، أمراً مثيراً للاهتمام. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشركة قد حققت هذا الإنجاز بعد أن كانت تحتل المرتبة السادسة خلال سنة 2015، لتصل إلى المرتبة الأولى خلال سنة 2017.

عموماً، حظيت هذه العلامة التجارية للحواسيب المحمولة على تقييم جيد للغاية، بعد خضوع أجهزتها إلى جملة من الاختبارات. وفي هذا الصدد، كشف التقييم أن من بين المميزات التي جعلتها تتصدر المرتبة الأولى، تصميم أجهزتها المتطور.