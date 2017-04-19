استخدمت بين رجال العصابات والهاكرز.. إليك أشهر اللغات السرية حول العالم

وكأن البعض لا يكفيهم أكثر من 7 آلاف لغة منتشرة في العالم، ليبتكروا لغات سرية تمكنهم من التواصل فيما بينهم.

هؤلاء الأشخاص قد يكونون مجموعة هاكرز أو بحارة أو مجرمين أو مساجين، كل ما يرغبون به هو التواصل بلغة لا يعرفها سواهم.

سنعرض هنا بعض هذه اللغات السرية الأشهر في العالم.

لغة Thieves’ Cant

أُطلق على هذه اللغة أيضاً اسم Rogue’s Cant وPeddler’s French، وهي لغة سرية كان يُفضل اللصوص والمتسولون استخدامها في عدد من البلدان الناطقة بالإنكليزية ومنها بريطانيا.

وقد قل استخدام هذه اللغة بشكل كبير إلا أن بعض العصابات في الولايات المتحدة وبريطانيا ما زالت تستخدمها.

هناك نوعان من هذه اللغة وهما:

البسيطة وهي الأكثر شعبية وكان يستخدمها المجرمون المبتدئون أما المتقدمة فكان يستخدمها المجرمون الكبار.

لغة Pig Latin

استخدم الأطفال والبالغون هذه اللغة لأول مرة عام 1869، والتي يتم فيها تحويل كلمات اللغة الإنكليزية لكلمات أخرى تشبهها باستخدام قواعد معينة.

هذه القواعد تعتمد على الحرف أو مجموعة الحروف التي تبدأ بها الكلمة، فمثلاً إذا كانت تبدأ بحرف علة مثل كلمة "Awesome"، تتم إضافة كلمة Way لآخر الكلمة لتصبح Awesomeway.

ولكن في حالة كانت الكلمة تبدأ بحرف ساكن يتبعه حرف علة فيتم نقل الحرف الساكن إلى نهاية الكلمة وهكذا.











لغة Leet

تعتبر هذه اللغة من أشهر اللغات السرية بين بعض مستخدمي الإنترنت، وقد بدأ استخدامها عام 1980 بواسطة مجموعة من الهاكرز ليستخدموها كوسيلة للتواصل وإرسال الرسائل السرية فيما بينهم.

وتُستخدم هذه اللغة عن طريق استبدال الحروف الفردية بأرقام فردية أو رموز أو مجموعة حروف ورموز تُمثل الحرف، فعلى سبيل المثال كلمة Hacker أي "المخترق" تتم كتابتها "|-|@k3r" حيث رمز "|-|" بديل لحرف H، ورمز @ بديل لحرف، a وحرف k بديل لحروف ck، ورقم 3 بديل لحرف e، مع إبقاء حرف r بلا تغيير.

وكلمة Leet تكتب في هذا اللغة بهذا الشكل L337، وكلمة Listverse، تكتب هكذا Li57V3rZ3.











ويستغل الأمر أحياناً بعض مستخدمي الإنترنت الذين لديهم دراية بهذا اللغة فيقومون بعمل كلمات سر لا تستطيع برامج الكمبيوتر المخصصة للقرصنة ذاتها أن تتوصل إليها وذلك لأن أجهزة الكمبيوتر لا تستطيع قرائتها.

لغة Boontling

وهي لغة غير رسمية بمدينة بونفيل يكاليفورنيا، وتتكون من عدة لغات مثل الإسبانية ولغة الأميركين الأصليين وبعض اللغات العامية في المنطقة، وكان يتحدث بها السكان ما بين عام 1880 وعام 1920.

الممتع في الأمر أن هذه اللغة اقتبست بعض كلماتها من أسماء وخصائص السكان المحليين.

فمثلاً يتم استخدام كلمة Jeffer للدلالة على النار بسبب أن هناك شخصاً يُدعى Jeff كان يُشعل الحرائق في كل مكان يذهب إليه.

وكلمة Charlie تُستخدم للدلالة على الإحراج واستوحيت من اسم شخص يُدعى "تشارلي بيل" كان يشتهر بحبه لإحراج الناس.

وكلمة "شوفيلتوث"، وهي تعني "الطبيب"، سميت على اسم أحد الأطباء في المدينة، وكان لديهم أسنان واسعة.

وهذا هو القاموس الخاص بمصطلحات هذه اللغة.

لغة Carnie

في المصارعة يوجد قاموس مؤلف من تعابير وكلمات لا تعني شيئاً خارج لغة المصارعة.

فمثلاً كلمة BEAT DOWN تدل على الهجوم والضرب من طرف مجموعة من المصارعين لمصارع وحيد في الحلبة، وكلمة CRIMSON MASK تدل على شكل الدم الذي يغطي الوجه بشكل شبه كلي في مباريات دامية عندما يكون الوجه مغطى كله بالدماء.

لغة Polari

ظهرت هذه اللغة كوسيلة اتصال بين البحارة البريطانيين في القرن الـ 19، ولكن في ثلاثينيات القرن العشرين أصبحت لغة مشتركة لمثليي الجنس.

كانت هذه اللغة تمكنهم من خلق محادثات بينهم في وجود عدد من الغرباء، وتمكنهم أيضاً من عمل محادثات مع شخص غريب يعتقدون أنه مثلي الجنس مثلهم، فإذا وجدوا منه فهماً واستجابة لما يقولون أدركوا أنه مثلهم.

ولكن هذه اللغة السرية استعملت فقط حتى الستينيات، لأن المملكة المتحدة ألغت الشذوذ الجنسي عام 1967 كما أن المتحررين جنسياً وجدوا أنها أصبحت غير مجدية وأن الزمن قد عفا عليها.

ومن بعض الكلمات الشهيرة كلمة الجنس وكانوا يعبرون عنها باسم "Trade"، وكلمة شاب صغير يعبرون عنها باسم "Chicken"، وكلمة الهاتف يعبرون عنها بـ "Polari pipe".

لغة Lunfardo

هناك كلمات لا توجد إلا في القاموس الأرجنتيني غير الرسمي خاصة لأولئك الذين يسكنون في مناطق محاذية للريو دي لا بلاتا أو نهر الفضة من أهالي العاصمة بيونس آيرس.

ويقال إنها لغة مهجنة من الإسبانية والإيطالية والبرتغالية أنتجت كلمات جديدة، واللغة هذه تسمى لونفاردو، وهناك كلمات مثل "تشي" التي تعني صاحب أو صديق، بالإضافة إلى استخدامها للمناداة، هذا بالإضافة إلى كلمات أخرى لا توجد إلا في قاموس الأرجنتينيين، وخصوصاً أهالي بيونس آيرس مثل باربارو أي رائع.

اسم العاصمة ينطق 'بوينس آيرس' أي الهواء العليل.

وانتشرت لغة لونفاردو في أوروبا بسبب انتشار موسيقى التانغو الأرجنيتينة الشهيرة ولكن في عام 1943، تم حظر استخدامها في موسيقى التانغو بناء على طلب من الأخلاقيين بسبب وجود بعض الكلمات الجنسية العنيفة بها وانخفض استخدامها في الخمسينيات، لكنها عادت في الستينيات مرة أخرى.

لغة Nushu

كلمة Nushu تعني "كتابة المرأة"، وهي لغة كانت تستخدمها النساء الصينيات المحرومات من التعلم في مقاطعة هونان في الصين حوالي عام 15 ق.م ولم يعرف الغرب هذه اللغة حتى ثمانينيات القرن العشرين.

بعض حروف هذه اللغة استوحيت من اللغة الصينية في حين تم ابتكار البعض الآخر، وتتم كتابتها بشكل سطور رأسية تُقرأ من الأعلى للأسفل ومن اليمين إلى اليسار.

لغة Kallawaya

لا يتعلم الأطفال هذه اللغة ولكن المراهقين الذين يرغبون في أن يصبحوا معالجين بالطب القديم في قبيلة Kallawaya في بوليفيا عليهم تعلمها.

يذكر أن هذه اللغة يتم تعلمها بشكل شفهي فقط دون كتابتها وهناك أقل من 100 شخص يتحدثون هذه اللغة.

استوحيت من لغة Quechua التي كان يستخدمها شعب الإنكا.

لغة Swardspeak

وهي لغة مثليي الجنس في الفلبين.

وقد شكلت بسبب مواقف غير ودية من المجتمع تجاه المثليين. وهذه اللغة هي مزيج من الإنكليزية والإسبانية واليابانية، والعديد من اللغات الفلبينية الأصلية.

كلمة "سوارد" نفسها هي العامية الفلبينية لـ "مثلي الجنس" وبصفة عامة فإنه لا توجد معايير أو قواعد ثابتة لهذه اللغة.