مقتل شرطي مصري وإصابة 4 أفراد في هجوم بمحيط دير سانت كاترين بسيناء

قُتل شرطي مصري، وأصيب 4 آخرون في هجوم مسلح على حاجز أمني قرب دير سانت كاترين، جنوبي سيناء(شمال شرق البلاد)، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إن "أمين شرطة قُتل، وأصيب 4 جنود آخرون، بطلقات نارية في الساق، والحوض، والصدر، إثر هجوم مسلح استهدف حاجزًا أمنيًا بالقرب من دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء".

وأشار مصدر أمني إلى أنه تم نقل المصابين لمستشفى شرم الشيخ العام، وفق المصدر ذاته.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الحادث، فيما لم يصدر بيان عن وزارة الداخلية حتى الساعة 20:00 تغ.

وتنقسم شبه جزيرة سيناء إداريا إلى جزأين: محافظة شمال سيناء على البحر المتوسط شمالاً، وهي التي تشهد المواجهات المصرية مع العناصر المسلحة، وتنعدم فيها السياحة، وجنوبا ًمحافظة جنوب سيناء السياحية ذات التأمين الكبير، والتي تخلو عادة من الهجمات المسلحة إلا فيما ندر.



#سانت_كاترين

التحرك الرسمي لتوفير معلومات وقت الأزمة أبطأ بكثير من سرعة انتشار الإشاعات (والحقائق البديلة) وبمرور الوقت تفقد المعلومة قيمتها — جبرتي تويتر (@ElGabarty2013) ١٨ أبريل، ٢٠١٧

لدينا بيانان عن #سانت_كاترين ، بيان مدير أمن ج سينا أن مجند أطلق النار بالخطأ فأصاب زملاءه ، وبيان الإعلام الأمني عن هجوم مسلح ـ عادي كده ؟! — جمال سلطان (@GamalSultan1) ١٨ أبريل، ٢٠١٧