فرنسا تحبط هجوماً لداعش قبل الانتخابات الرئاسية.. هذا ما عثروا عليه

أحبطت السلطات الفرنسية الثلاثاء 18 أبريل/نيسان 2017 هجوماً لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) قبل 5 أيام من الانتخابات الرئاسية.

مدعي باريس قال إن الشرطة عثرت على أسلحة بينها بندقية آلية ومسدسان وثلاثة كيلوجرامات من مادة متفجرة لدى مداهمتها شقة سكنية في مرسيليا اليوم الثلاثاء بعدما أحبطت هجوماً وشيكاً.

وقال المدعي فرانسوا مولان إن رجلين مشتبهاً بهما في التخطيط للهجوم كانا قد التقيا خلال وجودهما في نفس الزنزانة في أحد السجون وكانا معروفين للشرطة بأنهما تحولا للتشدد الإسلامي.

وأضاف المدعي العام خلال مؤتمر صحافي قبل خمسة أيام من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، أن المشتبه بهما كليمان ب. (22 عاماً) ومحي الدين م. (29 عاماً) كانا يستعدان لارتكاب "عمل عنيف وشيك على الأراضي الفرنسية، دون أن نتمكن من تحديد اليوم أو الأهداف بشكل واضح".



