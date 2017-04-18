البرلمان التركي يوافق على تمديد "الطوارئ" 3 أشهر

وافق البرلمان التركي على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

وخلال جلسته اليوم الثلاثاء 18 أبريل/نيسان 2017 أقر البرلمان مذكرة تقدمت بها الحكومة لتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ الأربعاء 19 أبريل/نيسان الجاري.

وتطرق النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم "مراد ألب أرسلان"، إلى مكافحة الحكومة للمنظمات الإرهابية لاسيما في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/تموز الماضي.

وشدد أرسلان خلال مناقشة المذكرة على أن "حالة الطوارئ تعد ضرورة في هذا المناخ".

وفي وقت سابق اليوم، قدمت رئاسة الوزراء التركية، إلى رئاسة البرلمان، مذكرة تطالب بمد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، لمدة 3 أشهر اعتباراً من 19 أبريل/نيسان الجاري.

وأمس الإثنين أوصى مجلس الأمن القومي التركي بتمديد حالة الطوارئ.

وأعلنت الحالة في تركيا يوم 21 يوليو/تموز الماضي بعد أيام من المحاولة الانقلابية الفاشلة، التي قام بها عناصر في منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2016 وافق البرلمان على مذكرة مجلس الوزراء بتمديد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر أخرى، قبل تمديدها للمرة الثانية في يناير/كانون الثاني 2017.