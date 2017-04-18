كريستيانو رونالدو يعود إلى مراكش.. وحديثٌ عن افتتاحه مشاريع في المغرب

انضم نجم كرة القدم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يتردد على المغرب بكثرة في عطله، إلى عائلته التي تقيم في مراكش منذ بضعة أيام.

هداف ريال مدريد الإسباني ظهر في مدينة مراكش من جديد، إذ أقام في فندق Savoy بالمدينة الحمراء، كما يُظهر فيديو نُشر على فيسبوك الجمعة 14 أبريل/نيسان، من قبل الفندق وأعيد نشره على موقع Made In Marrakech.









ونشرت والدته النشيطة على الشبكات الاجتماعية، العديد من صورها على انستغرام تحت أشعة شمس المغرب.

Hoje foi um dia bem passado com a família ❤🇲🇦 A post shared by @doloresaveiroofficial on Apr 11, 2017 at 9:43am PDT

Boa sorte Real Madrid A post shared by @doloresaveiroofficial on Apr 12, 2017 at 2:39am PDT

وكانت وسائل إعلام مغربية محلية أرجعت زيارات رونالدو المتكررة إلى البلاد، إلى اعتزامه القيام بعدد من المشاريع. وتحدثت صحيفة إسبانية عن إقامة فندق بالمدينة الحمراء وسلسلة متاجر.

وكان ريال مدريد عبر عن امتعاضه من الزيارات المتعددة للاعبه للمغرب في العام 2015، مبرراً أن كثرة الزيارات بين المباريات ليست شيئاً جيداً.

وكان اللاعب العالمي يزور في البداية صديقه الملاكم المغربي بدر هاري، ما أدى إلى انتشار العديد من الشائعات حول علاقتهما بعد انتشار صورهما معاً.