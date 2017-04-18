بعد ليدي غاغا.. الأمير وليام يحذِّر البريطانيين من "زم الشفاه" لكبت المشاعر

حذر الأمير وليام البريطانيين من أن "زم الشفاه" لكبت المشاعر والسيطرة عليها يضر بالصحة النفسية وذلك تصعيداً لحملة توعية شاركت فيها المغنية الأميركية الشهيرة ليدي غاغا عبر الفيديو.

جاءت تصريحات وليام بعد يوم من حديث شقيقه الأصغر الأمير هاري في مقابلة صحفية عن صراعه مع تقبل وفاة والدتهما الأميرة ديانا.

ويقود الأميران وكيت زوجة الأمير وليام حملة توعية بعنوان (هيدز توجيذر) لتشجيع الناس على الحديث عن الأمراض النفسية وطلب المساعدة.

The Duke of Cambridge and @LadyGaga join forces to encourage more people to speak openly about their mental health #OKtosay pic.twitter.com/kCuQyS3Svn — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) ١٨ أبريل، ٢٠١٧

وقال وليام في مقابلة مع جمعية "الحملة ضد العيش في تعاسة" المعنية بحث الذكور على عدم الانتحار "قد يكون هناك وقت ومكان مناسب لزم الشفاه لكن ليس على حساب صحتك."

والتعبير البريطاني "زم الشفاه" يعني القدرة على التحكم في المشاعر تحت أي ظرف.

والانتحار هو السبب الرئيسي لوفاة الرجال الأقل من 45 عاماً في بريطانيا وقال وليام إن تداعيات الانتحار التي شهدها أثناء عمله كطيار لطائرة هليكوبتر طبية كانت "نقطة تحول" في قراره المشاركة في جهود التوعية بشأن قضايا الصحة النفسية.

وأصدرت حملة (هيدز توجيذر) فيلماً قصيراً يظهر فيه وليام وهو يناقش قضايا الصحة النفسية مع نجمة البوب الأميركية ليدي غاغا التي كشفت النقاب عن صراعاتها مع مرض اضطراب ما بعد الصدمة إثر تعرضها للاغتصاب عندما كانت في سن 19 عاماً.

ويظهر الأمير البريطاني في الفيديو الذي يستغرق أربع دقائق وهو جالس في مكتبه بقصر كنسينغتون في لندن ويتحدث عبر شاشة كمبيوتر شخصي مع ليدي غاغا من مطبخ منزلها في لوس أنجلوس.

وناقش الاثنان في الفيديو أهمية الحديث عن المشاعر وعدم الخوف من أحكام الناس بسبب الكشف عن مشاكل الصحة النفسية.

كان زم الشفاه في الماضي يعتبر فضيلة بريطانية انعكست على سلوك أفراد العائلة المالكة الذين حافظوا على رباطة جأشهم وسط أزمات عديدة من تنازل الملك إدوارد الثامن عن العرش عام 1936 إلى حادث السيارة الذي راحت ضحيته الأميرة ديانا في 1997.

وخالف الأمير هاري الأساليب الملكية كثيراً عندما كشف عن طلبه المساعدة النفسية في أواخر عقده الثاني من العمر لمساعدته في احتواء الحزن على ديانا ومعاناته مع عامين من "الفوضى الكاملة" وكبته لمشاعره.

وقال هاري لجمعية "الحملة ضد العيش في تعاسة" في مقابلة مشتركة مع وليام "سنمر جميعاً بأوقات صعبة في حياتنا لكن الرجال على وجه الخصوص يشعرون بالحاجة للتظاهر بأن كل شيء على ما يرام وأن الاعتراف بالأمر لأصدقائهم سيجعلهم يبدون ضعفاء.



