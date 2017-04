بعد ليدي غاغا.. الأمير وليام يحذِّر البريطانيين من "زم الشفاه" لكبت المشاعر

حذر الأمير وليام البريطانيين من أن "زم الشفاه" لكبت المشاعر والسيطرة عليها يضر بالصحة النفسية وذلك تصعيداً لحملة توعية شاركت فيها المغنية الأميركية الشهيرة ليدي غاغا عبر الفيديو.

جاءت تصريحات وليام بعد يوم من حديث شقيقه الأصغر الأمير هاري في مقابلة صحفية عن صراعه مع تقبل وفاة والدتهما الأميرة ديانا.

ويقود الأميران وكيت زوجة الأمير وليام حملة توعية بعنوان (هيدز توجيذر) لتشجيع الناس على الحديث عن الأمراض النفسية وطلب المساعدة.

