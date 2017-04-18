آن هاثواي ترتدي فستاناً مستعملاً بـ15 دولاراً في لقاء تلفزيوني!

"هذا فستانٌ مستعمل من محلاتٍ تبيع مثل هذه الملابس وثمنه 15 دولاراً"

هكذا صرحت الممثلة الأميركية الحاصلة على الأوسكار آن هاثواي، في مقابلة أجرتها مع مقدمة برنامج Good Morning America ، في معرض حديثها عن شغفها بكل المنتجات الصديقة للبيئة، وأضافت "أحاول أن أكون حريصة على اختياري للملابس.. أحاول ارتداء الملابس المستعملة والقديمة أينما كنت".

The beautiful dress Anne Hathaway was wearing this morning? A $15 flea market dress! @RobinRoberts pic.twitter.com/O3oJIIbA7b — Good Morning America (@GMA) April 17, 2017

وكان الفستان الأسود المزركش الذي ارتدته الممثلة الثلاثينية قد لفت مقدمة البرنامج روبن روبنز التي أصّرت على معرفة من أين اشترته الفنانة.

بدورها نشرت منسقة الملابس "ستايلست" بيني لوفيل المسؤولة عن اختيار ملابس هاثواي، التي كشفت عبر حسابها على إنستغرام أنها قررت بالاتفاق مع هاثواي على اعتماد ظهور الأخيرة بملابس مستعملة لترتديها أثناء جولات هاثواي لترويج فيلمها الأخير Colossal.

وقالت لوفيل "كل قطع الملابس التي سترتديها الممثلة في جولات الترويج ستكون إما قديمة ومستعملة، أو عرضت في عروض أزياء مرّ عليها زمن طويل".

الجدير بالذكر أن هاثواي ليست أول ممثلة تعتمد الأزياء المستعملة أو المصنعة من المواد الأولية العضوية الصديقة للبيئة، فقد ارتدت الممثلة إيما واتسون أخيراً فستاناً صممه لها المصمم اللبناني إيلي صعب من مخلفات أقمشة عدة فساتين صممها في السابق.

