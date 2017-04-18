كيف تحافظين على جمال صدرك في فصل الصيف؟ 5 خطوات لا بد من اتباعها

تعتبر منطقة الصدر من المناطق شديدة الأهمية بالنسبة للمرأة، والتي عادةً ما تنال عنايةً خاصةً، سيما مع دخول فصل الصيف وارتداء الملابس الصيفية المكشوفة.

عزيزتي، نقدم لك 5 خطوات أساسية للعناية بصدرك نقلاً عن النسخة الكندية من “هافينغتون بوست”:



1- احم صدرك من الأشعة فوق البنفسجية:

ضعي كريم الوقاية من الشمس بشكل منتظم على الرقبة والجزء العلوي من الصدر في أيام الصيف، عندما تريدين مغادرة المنزل. فالجلد حساس، ولا يجب عليك أن تتعرضي لأشعة الشمس الحارقة.

2- مارسي تمارين الصدر:









إن ممارسة التمارين تؤدي إلى تقوية ودعم عضلات الصدر، إنها فكرة جيدة، ويمكن ممارستها فى أي وقت. إرفعي مرفقيك فى مستوى ارتفاع الصدر، اضغطي عليهما براحة اليد ضد بعضهما البعض. قومى بهذا التمرين لمدة دقائق قليلة بشكل يومي، وستحصلين على صدر مشدود غير مترهل.

3- الماء البارد مفيد لتنشيط الدورة الدموية:

مع نهاية كل حمام، قومي بشطف صدرك وكامل جسمك وأردافك وساقيك وذراعيك بالماء البارد. هذه العملية ستنشط هذه المناطق، وتحفز الدورة الدموية، وتنشط الجهاز اللمفاوي.

4- إجلسي دائماً بشكل مستقيم:

تذكري أن تبقي رأسك مرفوعاً إلى الأعلى وكتفيك إلى أسفل، واسحبي معدتك إلى الداخل في جميع حالاتك - سواءً كنت قائمة أو جالسة -. لا يوجد شيء للحفاظ على الصدر أفضل من هذه الحالات.

5- اختيار الحجم المناسب لحمالة الصدر:

إن العثور على النموذج المثالي لحمالة الصدر، والذي يتناسب مع صدرك ليس بالأمر السهل. اعلمي عزيزتي أن أكثر من 25% من النساء يقومون بشراء حمالات صدر كبيرة جداً ولا تتناسب مع الحجم الحقيقي للصدر.