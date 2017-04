فقط!! 15 قصة شعر مصرح بها في كوريا الشمالية.. والصبغة محظورة على الجميع

يقال أنه ليس في كوريا الشمالية من خيارات واسعة أمام الرجال والنساء لحلاقة وتصفيف شعورهم، فالخيارات المتاحة أمام صالونات بيونغ يانغ منحصرة في 15 موديلاً فقط هي المصادق عليها من قبل سلطات الرئيس كيم جونغ-أون حسب منشور دليل قصات الشعر المصرح بها الذي انتشر في محلات الحلاقة.

المفاجأة هي أن أياً من قصات الشعر الرجالية في الدليل لا تشبه أبداً قصة شعر الرئيس الدكتاتوري المفضلة الشهيرة والمميزة، بحسب تقرير نشرته صحيفة دايلي ميل البريطانية.

الصحفي الفنلندي ميكا ماكيلينين التقط بضع صور للملصق أثناء زيارة له إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ لتغطية مناسبة "يوم الشمس" الذي يحتفل بمرور 105 أعوام على ميلاد مؤسس الدولة كيم إيل سونغ.

كذلك جرب الصحفي الفنلندي حلاقة شعره في أحد صالونات البلاد، حيث وقع اختياره على أحد الموديلات المتوفرة و"أكثرها رواجاً" فوصف التجربة بأنها "أفضل حلاقة وتدليك رأس حصلت عليهما في حياتي".

Equality in North Korea: Both sexes have 15 approved haircut models. You can forget about dyeing your hair though. #ylemaailmalla #pyongyang pic.twitter.com/U9CoYwLgt0

— Mika Mäkeläinen (@Mikareport) April 16, 2017