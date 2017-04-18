فقط!! 15 قصة شعر مصرح بها في كوريا الشمالية.. والصبغة محظورة على الجميع

يقال أنه ليس في كوريا الشمالية من خيارات واسعة أمام الرجال والنساء لحلاقة وتصفيف شعورهم، فالخيارات المتاحة أمام صالونات بيونغ يانغ منحصرة في 15 موديلاً فقط هي المصادق عليها من قبل سلطات الرئيس كيم جونغ-أون حسب منشور دليل قصات الشعر المصرح بها الذي انتشر في محلات الحلاقة.









المفاجأة هي أن أياً من قصات الشعر الرجالية في الدليل لا تشبه أبداً قصة شعر الرئيس الدكتاتوري المفضلة الشهيرة والمميزة، بحسب تقرير نشرته صحيفة دايلي ميل البريطانية.

الصحفي الفنلندي ميكا ماكيلينين التقط بضع صور للملصق أثناء زيارة له إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ لتغطية مناسبة "يوم الشمس" الذي يحتفل بمرور 105 أعوام على ميلاد مؤسس الدولة كيم إيل سونغ.

كذلك جرب الصحفي الفنلندي حلاقة شعره في أحد صالونات البلاد، حيث وقع اختياره على أحد الموديلات المتوفرة و"أكثرها رواجاً" فوصف التجربة بأنها "أفضل حلاقة وتدليك رأس حصلت عليهما في حياتي".

Equality in North Korea: Both sexes have 15 approved haircut models. You can forget about dyeing your hair though. #ylemaailmalla #pyongyang pic.twitter.com/U9CoYwLgt0 — Mika Mäkeläinen (@Mikareport) April 16, 2017

ثم غرد على تويتر قائلاً "يستطيع رجال كوريا الشمالية الاختيار من بين 15 قصة شعر مصرح بها، وأنا اخترت أكثرها رواجاً، وهي لا تشبه موديل كيم جونغ-أون".

ثم كتب ماكيلينين بعد ذلك "المساواة في كوريا الشمالية: لكل من الجنسين 15 موديل شعر مصرح بها. لكن انسوا أمر صبغ الشعر".

ولكن مستخدمي تويتر أشاروا إلى أن الملصق قد يكون ببساطة مجرد دليل للزبائن، لا "موديلات إجبارية".

وفي عام 2015 قالت التقارير إن كيم جونغ أون أمر الرجال بتقليد قصة شعره "الطموحة" التي لا يتعدى طول الشعر فيها 2 سم حداً أقصى.

أما كل من يخرق هذه المعايير الإرشادية فسيتلقى عقوبة تقوم السلطات بموجبها بقص شعره، خاصة في الجامعات، حيث قالت التقارير إن السلطات تلقت أوامر مشددة بإبقاء الأعين مفتوحة على كل من يأتي بقصة شعر "رأسمالية".

أما النساء فقيل إنهن أعفين من الالتزام بقصة شعر الرئيس في الأماكن العامة، بيد أن لديهن توجيهات بالاقتداء بزوجة الرئيس ري سو جو في موديل قصة شعرها القصير، ولكن بجميع الأحوال فإن القصات واكسسوارات الشعر تميز بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة.