مقتل 12 ضابطاً جرَّاء سقوط طائرةٍ سعودية من نوع "بلاك هوك" في سماء مأرب اليمنية

قالت وكالة الأنباء السعودية إن طائرة هليكوبتر تابعة للقوات المسلحة السعودية سقطت أثناء عمليات في اليمن الثلاثاء 18 أبريل/نيسان 2016، مما أسفر عن مقتل 12 عسكريا.

وأضافت الوكالة أن الطائرة "سقطت أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب ونتج عن الحادث استشهاد أربعة ضباط وثمانية ضباط صف من القوات المسلحة السعودية."

ولم تذكر الوكالة تفاصيل بشأن سبب الحادث قائلة إنه قيد التحقيق.

وعدد القتلى من بين الأكبر في حادث منفرد يتضمن قوات سعودية منذ أن بدأ تحالف من دول عربية تقوده السعودية عمليات عسكرية ضد حركة الحوثيين المسلحة في 2015 لمحاولة إعادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى السلطة.

وقتل أكثر من 60 جنديا من دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين عندما أصاب صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون قاعدة عسكرية للتحالف في مأرب في 2015.

