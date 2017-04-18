ابنة توم كروز وكايتي هولمز أشهر الأطفال على انستغرام.. هل تزعجها الصور؟

لا يتجاوز سنها الـ11، إلا أنها من أكثر أبناء المشاهير تصويراً، إنها سوري كروز ابنة النجمين توم كروز وكايتي هولمز.

تعيش بنيويورك حياة النجوم منذ سنة 2012 بعد انفصال والديها، إذ لا تغفل عنها عدسات الباباراتزي.

يتابع سوري عبر حسابها الخاص على إنستغرام أكثر من 15 ألف متابع.

بالرغم من أنها كبرت في لوس أنجلوس إلا أنها تعودت على حياة نيويورك، ويتم التقاط صور لكل تحركات الطفلة سوري بشكل يومي، في كل تنقلاتها رفقة والدتها التي تصطحبها يومياً إلى المدرسة.

وفي الأسبوع الماضي حاولت الطفلة منع أحد المصورين من التقاط صورة لها، بسبب تضايقها من الأمر. وفي حين كانت تتوجه إلى سيارة الأسرة صرخت سوري في وجه المصور الذي لم يستجب لرغبة الطفلة وواصل التصوير.





























