راندا البحيري ستقاطع فرنسا وهنيدي ينتظره في مصر.. هذه تعليقات النجوم بعد إطلاق سراح لمجرد

ايوه مروحتش ولا عايزه اروح فرنسا. انا مش فاهمه الناس زعلت ليه لما قولت كده. اذا كان الفرنساويين مزعلوش😂. أنا إيه إللي يخليني أروح بلد أخاف علي نفسي و أنا جواها. أكسر إشاره و أنا مش واخده بالي ولا اعمل حاجه غلط وانا مقصدش والاقي نفسي في السجن و محدش عارف يوصللي ولا حد عارف يخرجني. أتغرب وأتظلم كمان؟؟ الأتنين؟؟ لا. لا. لا. مبروك خروج #سعد_لمجرد #متضامنه #المغرب #الوطن_العربي #وطن #مصر

A post shared by Randa Elbehairy (@randaelbehairyofficial) on Apr 17, 2017 at 2:24pm PDT