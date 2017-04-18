راندا البحيري ستقاطع فرنسا وهنيدي ينتظره في مصر.. هذه تعليقات النجوم بعد إطلاق سراح لمجرد

استغربت الممثلة المصرية راندا البحيري من تعليقات متابعيها، الذين عبَّروا عن غضبهم من مقاطعتها لفرنسا، وتصريحها بأنها لن تزور هذا البلد، في تعليق على ما حدث للفنان المغربي سعد لمجرد.

البحيري نشرت عبر حسابها الخاص على إنستغرام صورة للمجرد، وقالت: "لا شيء يجعلها تزور بلداً تُسجن فيه لأيِّ مخالفة بسيطة تقوم بها ولا أحد يتمكن من إخراجها".

الممثلة الشابة كانت قد صرَّحت من قبل أنها قاطعت البلد، وهي تبارك للمجرد مباشرة بعد إطلاق سراحه.

بسم الله ما شاء الله. الحمدلله. #سعد_لمجرد أخيرا بره أسوار السجن. الف مبروك. و إن شاء الله البراءه جايه. و التعويض جاي و لو الست اللي رمت بلاها عليه دي طلعت مصابه. و هو طلع برئ. انا هفضل طول عمري مقاطعه البلد اللي إسمها فرنسا دي و عمري ما هروحها ابدا. A post shared by Randa Elbehairy (@randaelbehairyofficial) on Apr 15, 2017 at 5:19pm PDT

وعلَّق عدد من المشاهير على أول صورة وفيديو نشرهما الفنان المغربي سعد لمجرد عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

وبعد خروجه من سجن "فلوري" بالعاصمة الفرنسية باريس بكفالة قيمتها 100 ألف يورو، يوم الخميس 13 أبريل/نيسان 2017، نشر لمجرد أولى صوره التي حصلت على 215 ألف إعجاب، وما يقارب 5 آلاف مشاركة.

من بين المعلِّقين على الصورة كتب المغني المصري رامي صبري "مبروك يا حبيبي وربنا يكملها على خير إن شالله حمدالله عالسلامه يا بطل رجوعك لأهلك ولأصحابك ولجمهورك حمدلله عالسلامة".









أما نجم الكوميديا المصري محمد هنيدي فقد كتب في تعليق على أولى صور لمجرد، بعد خروجه من السجن بسراح مؤقت "مبروك يا المعلم .. مستنيك في العرض الخاص للفيلم في مصر".









وباركت المغنية المصرية ياسمين العلواني المعروفة بـ"ياسمينا" للفنان المغربي، وأكدت أنها بانتظاره في مصر.







