نشر حساب "مطار الملك عبدالعزيز الدولي" على تويتر، صوراً تُبيِّن آخر المستجدات للمطار قيد الإنشاء، والتطورات الأخيرة في بناء المشروع الجديد، الذي ينتظر تشغيله مطلع العام المقبل 2018.



لقطات جديدة وحصرية لآخر مستجدات مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد. pic.twitter.com/AeqVdaqbBJ — مطار الملك عبدالعزيز (@KAIAirport) April 17, 2017

إذ كشفت الصور المنشورة لصالة المطار وبرج المراقبة، مدى جاهزية صالات السفر، بعد الانتهاء من تركيب الأرضيات والأسقف.



صور أخرى للمطار الجديد pic.twitter.com/AUGzSNiSru — مطار الملك عبدالعزيز (@KAIAirport) April 17, 2017

سبق أن فاز مشروع المطار بجائزة أفضل مشروع هندسي على مستوى مطارات العالم، وذلك خلال المنتدى العالمي الثامن للبنية التحتية للعام 2015، من حيث الشكل والمواصفات والكفاءة والتجهيزات التقنية الحديثة.



لقطات إضافية لصالات السفر من الداخل وبرج المراقبة. pic.twitter.com/D5QMd0CuAI — مطار الملك عبدالعزيز (@KAIAirport) April 17, 2017

فيما تصل مساحة المطار 105 كلم، كما جاء تصميمه بما يسمح بإمكانية توسيعه في مرحلتين مقبلتين، لتصل الطاقة الاستيعابية له إلى 80 مليون مسافر.

كما يحتوي 42 صالة للصعود للسفر الدولي، و24 أخرى للسفر المحلي، بالإضافة إلى 33 كلم من السيور الناقلة للحقائب، و132 مصعداً رأسياً لنقل الأمتعة، بالإضافة إلى 32 ماكينة لفحص الأمتعة بالأشعة، و46 بوابة بجسور متصلة بالطائرات، بينما تتسع مواقف السيارات بالمطار لأكثر من 23600 سيارة.