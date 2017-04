المجرمون يريدون بثاً مباشراً لعمليات القتل وفيسبوك تقدمه مجاناً.. عاصفة جديدة قد تهزُّ أركان أكبر الشبكات الاجتماعية

قال المتحدث باسم موقع فيسبوك: "هذه جريمةٌ مروِّعة، ولا نسمح بعرض هذا النوع من المحتوى على الموقع"، وذلك في إشارةٍ إلى فيديو جريمة قتل الجَد روبرت غودوين، البالغ من العمر 74 عاماً، الذي تعرَّض لإطلاق النار من مسافةٍ قريبة في مدينة كليفلاند ظُهر أمس الأحد، 17 أبريل/نيسان 2017، حين كان عائداً إلى منزله بعد تناوله وجبة عيد الفصح مع عائلته.

وكان ستيف ستيفنس، البالغ من العمر 37 عاماً، والمُتَّهم بقتل غودوين، قد صوَّر مشهداً له وهو يرتكب جريمة القتل، ونشره على صفحته بموقع فيسبوك، حيث ظلَّ موجوداً لأكثر من ساعتين قبل حذفه، ولكن بعد أن نُسِخَ الفيديو، وأُعيد نشره، وشاهده ملايين الأشخاص.

وكتب ريان غودوين، حفيد الضحية، على موقع تويتر، يرجو من الناس التوقف عن نشر الفيديو قائلاً: "هذا جَدِّي، أظهِروا بعض الاحترام".

Please please please stop retweeting that video and report anyone who has posted it! That is my grandfather show some respect #Cleveland

— Ryan A. Godwin (@god_winr) April 16, 2017