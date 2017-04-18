يلدرم: انتهى الجدال.. والشائعات بوجود مخالفات محاولة عقيمة للتشكيك في نتيجة الاستفتاء

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، الثلاثاء 18 أبريل/نيسان 2018، إن الشائعات بوجود مخالفات في الاستفتاء الذي أُجري يوم الأحد، ما هي إلا محاولة عقيمة للتشكيك في النتيجة، بعد أن توعَّد حزب المعارضة الرئيسي في البلاد بالتقدم بطلب لإلغائها.

وأضاف أمام أعضاء حزبه في البرلمان "عبَّرت صناديق الاقتراع عن رغبة الشعب وانتهى الجدال... يجب أن يحترم الجميع النتيجة، خاصة حزب المعارضة الرئيسي".

وفي وقت سابق أعلن حزب الشعب الجمهوري، العلماني المعارض، أنه سيتقدم للجنة الانتخابات العليا بعريضة إبطال نتائج الاستفتاء.