"أنت تسأل و Google Home يجيب".. هكذا تحصل على رحلة طيران رخيصة

ظهرت قيمة Google Home منذ إصداره، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، كمصدر للمسافرين من كل الأنواع، من رجال الأعمال المنفردين إلى العائلات التي تقضي عطلاتها.

المتحدث الصوتي والمساعد المنزلي بإمكانه التأكد من حالة الرحلة، ويجد لك مطعماً في أي مكان في العالم، وحتى بإمكانه أن يُعلمك بعض العبارات بلغات أجنبية.

والآن، وبحسب موقع travel and leisure، بإمكانه أيضاً تتبُّع أسعار تذاكر الطيران، ويجد لك أفضلَ الأسعار لرحلتك القادمة.

Google Home يعمل من خلال مساعد جوجل، ويعمل بالأوامر الصوتية ابتداء من OK Google، حتى تتبع رحلات الطيران.

يبدأ المستخدم ببساطة سائلاً: أوك جوجل كم سعر رحلة الطيران إلى باريس؟

سيجيبك Google Home بسؤال عن اليوم الذي ترغب في السفر فيه، ويرسل لك رسالة إلكترونية للتأكيد على سعر الرحلة.

سيقوم جوجل Flights حينها بإرسال رسائل إلكترونية عن الرحلات المقترحة متى ما تغيرت الأسعار بشكل ملحوظ، بحيث يصبح المستخدم قادراً على اتخاذ قرارات واعية حول متى يشتري ومتى يسافر.

إحدى الخصائص المساعدة الأخرى للجهاز تتضمن قدرته على الاستعلام عن متطلبات التأشيرة لدول معينة، وكذلك أسعار العملات والبحث عن المعالم الجاذبة في بلد أو مدينة معينة.

ورغم أن المساعد الإلكتروني الخاص بأبل "سيري"، والخاص بأمازون "أليكسا" بإمكانهما أن يؤديا وظائف مشابهة حين يتعلق الأمر بإيجاد المطاعم أو المعلومات حول وجهة الوصول، لكن أياً منهما غير قادر على تتبع أسعار تذاكر الطيران.