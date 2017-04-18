خبر سار: يوتيوب يتيح البث المباشر لكل من لديه 1000 متابع بدلاً من 10 آلاف

خفَّض موقع يوتيوب العدد اللازم لمشتركي القنوات ليتمكن أصحابها من البث المباشر بواسطة الأجهزة المحمولة، وذلك من 10,000 إلى 1,000.

وكان موقع يوتيوب، التابع لشركة جوجل قد منح المستخدمين القدرة على البث مباشرة من أجهزتهم المحمولة، ولكن كان الشرط هو أن يكون عدد المشتركين بالقناة أعلى من 10,000.

فيما تؤكد صفحة الدعم الخاصة بالبث المباشر على يوتيوب التغيير الحاصل في شرط عدد المشتركين، كما أكد متحدث باسم الشركة أن الميزة سوف تُتاح لجميع المستخدمين، وليس لعينة صغيرة فقط.

ويُعتقد أن هناك أسباباً عديدة تجعل يوتيوب يتيح الميزة لعدد صغير من المستخدمين، ومنها المحتوى الممل، والتحديات التقنية التي تواجه البث المباشر.

يُشار إلى أن الخطوة الجديدة تأتي بعدما أعلن يوتيوب في وقتٍ سابقٍ من الشهر الحالي عن اتخاذه خطوة جديدة في سبيل حماية صانعي المحتوى، تتمثل بتحديث الحدود المطلوبة للانضمام إلى برنامج شركاء يوتيوب، إذ صار يُشترط وجود أكثر من 10,000 مشاهدة لعرض الإعلانات على مقاطع الفيديو.