ماذا تفعل جينفر لوبيز لتبدو في سنِّ الـ27 بدلاً من الـ47؟

"يمكنك أن تقضي ساعاتٍ في تصفُّح حساب الممثلة والمغنية الأميركية جينيفر لوبيز على إنستغرام؛ فقوامها لديه القدرة على أن يذهلك ويجعلك تتساءل كيف يمكن لهذه السيدة أن تحافظ على مظهرها ليبدو أفضل عاماً بعد الآخر؟"

كانت هذه مقدمة تقرير نشر على موقع Delish قبل أن يستعرض الأسباب التي تقف وراء سرّ احتفاظها بالشباب ومنها العمل الجاد واتباع نظامٍ غذائي صارم للغاية على النحو التالي:

وجباتها لا تحتوي أبداً على الأطعمة المصنعة

The perfect turkey!! #daddysturkey #PuertoRicanThanksgiving #Thanksgiving #thankful A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Nov 24, 2016 at 7:25pm PST

لا تتناول لوبيز إلا الأطعمة العضوية، وتشمل وجبة الغذاء النموذجية سمك السلمون وسلطة غنية بالخضار.

ومن وجباتها المفضلة قطع البروكلي والفلفل والكوسة مغطاة بتتبيلةٍ من خليط الزيت والخل، وكذلك الملفوف مع جبن الكيسو المفروم وبذور اليقطين المحمص.

وعند العشاء، تلجأ إلى البروتين، حيث سبق وأن قالت لمجلة Us Weekly الأميركية: "أنا أحب اللحم والدجاج، وخاصةً أطباق المطبخ البورتوريكي، وأحبها مع تبولة الكينوا أو البطاطا المخبوزة".

تتناول الوجبات الخفيفة بذكاء

I Ain't Gon Be Cooking All Day #AintYourMama on @applemusic, @spotify And @amazonmusic Now! A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Apr 15, 2016 at 10:41am PDT

تقدم لوبيز حالياً عرضاً منتظماً على مسرح بلانيت هوليوود في فيغاس، وتقوم ببطولة المسلسل البوليسيShades of Blue على قناةNBC.

كما أنَّها عضوٌ بلجنة التحكيم في برنامج مسابقة الرقص الجديد World of Dance. إنَّها مشغولة دائماً، ورغم ذلك لا تنجرف وراء ملء معدتها بما لا ينفع، إذ قالت لمجلة People الأميركية: "أحمل معي دائماً وجبات خفيفة صحية، مثل الفواكه والخضار".

رقائق الشوكولاتة هي نقطة ضعفها

كشف أليكس رودريجيز، الرفيق الجديد لجينيفر في برنامجThe View الأميركي، أنَّ ملذاتها التي تشعرها بالذنب، هي تناول الآيس كريم برقائق الشوكولاتة والبسكويت برقائق الشوكولاتة.

لا تلتزم بنوع واحد فقط من التمارين الرياضية

#BeTheGirl #HappyFriday 💪🏼😘 @DavidKirsch #gettinitin A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Jun 5, 2015 at 1:49pm PDT

إذا كنتِ أكثر قوة من جينيفر على شاكلة شخصية جيني في أغنية Jenny from theblock، ربما لا تكون لديكِ القدرة على تحمل اثنين من المدربين الشخصيين مثلما تفعل جينيفر.

فعندما تكون في لوس أنجلوس، تتمرن جينيفر مع تريسي أندرسون، المشهور بنحت قوام الممثلة جوينيث بالترو والطاهية كاتي لي.

وفي نيويورك، تزور جينيفر المدرب ديفيد كيرش؛ فهي تحب حقيقة أنَّ كلاً منهما لديه نهجٌ مختلف تماماً عن الآخر، وهذه حيلة يمكن أن تتعلم منها حتى لو كنت تتمرن منفرداً في غرفتك.

فكيرش مغرم بتمارين الضغط، والملاكمة، في حين يقول أندرسون: "نقوم فقط ببعض التمارين الحرة".

وهذا يعني تحريك الكثير من وزن عضلات الجسم، مما يحسِّن من شكل قوام جينيفر.

لا تقترب أبداً من 3 أشياء

Coffee talk at the #todayshow A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Mar 2, 2017 at 9:40am PST

لدينا جميعاً نقاط ضعفنا الخاصة مثل الأفوكادو، والشوكولاتة، والحلويات، ولكن لوبيز لا تُفرِط في تناول أيٍ من هذه الأشياء المعتادة.

وقالت جينيفر لمجلة Us Weekly الأميركية: "أنا لا أشرب أو أدخن أو أتناول مشروبات تحتوي على الكافيين".

وفي المناسبات النادرة التي تشرب فيها القهوة، تشرب جينيفر قهوة منزوعة الكافيين.

هناك سبب وراء استمرار شباب بشرتها

قالت لوبيز لمجلة Us Weekly الأميركية: "أنا نادراً ما أجلس في الشمس، ولكن إذا جلستُ في الشمس، أضع الكثير من الكريم الواقي".

ومن أهم الأسباب التي ذكرتها جينيفر للحفاظ على بشرتها صافية هي الابتعاد عن الكافيين والكحول: "هذه المشروبات تُدمِّر بشرتك كلما تقدمتِ في السن".

تتغلب على جوعها بتناول البروتين

Lets have a Picnic!!! #momlife #mamaandsontime #LOVE 📷: by Maximilian A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Mar 9, 2017 at 11:32pm PST

وأخيراً كشفت لوبيز لمجلة Hello البريطانية: "عادةً ما ألجأ إلى البروتين، إنَّه يشعرني بالشبع لفترةٍ أطول".

وكثيراً ما تبدأ يومها بمشروب البروتين مخفوقاً بمسحوق مصل اللبن الذي تنتجه شركة Body Labالخاصة بها، بالإضافة إلى التوت، والزبادي، والعسل.