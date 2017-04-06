فضوليون وكرماء.. مواليد "أبريل" تجمعهم 6 خصائص مدهشة!

هل سبق لك التعرف على بعض مميزات وعيوب مجموعة أطفال وُلِدُوا فى نفس الوقت ؟

دون معرفة أي معلومات علمية أو نفسية أو فلكية، إليك ست خصائص يتميز بها أولئك الذين ولدوا في شهر أبريل (نيسان) قد تتعرف عليها لأول مرة.

1- الكرم

تغلب حساسية المشاعر والودية ونكران الذات بشكل عام على أولئك الذين ولدوا في شهر أبريل، حتى منذ الصغر فهم يتقاسمون الألعاب مع من يحبون، والطعام أيضا حتى وأن كان قليلاً. على الرغم من وجود الجشع حولهم في بعض الأحيان، إلا أنهم لا ينتمون للبخل ولا للأنانية.

2-العناد

غالبا ما يتميزون بالعناد والإصرار، يعرفون ما يريدون ويحاولون تحقيق أهدافهم بعزم كبير. يتصرفون بحزم لذلك تظهر عليهم علامات العند. لا يقبلون الاستسلام حتى إن كانوا يعلمون أنهم على خطأ. لا يطيقون النصيحة ولا يقبلون بأنصاف الحلول.



3- المثالية

تتمتع شخصياتهم في كثير من الأحيان بالدقة، وأحيانا تميل إلى التشدد حتى تصل إلى العناد. علاوة على ذلك، يتوافق ذلك الإصرار بشكل جيد مع جميع قناعاته.

4-الفضول

يتعجبون أحياناً من كونهم فضوليين في بعض الأوقات. لكن اهتمامهم بمعرفة كل شىء وكل شخص هو الذي يدفعهم إلى التعرف على أشخاص جدد و التعرض لمواقف

مختلفة. يتميزون أيضاً بحرصهم على المعرفة والتعلم، يقضون حياتهم دائما في البحث عن الشغف والنجاح.

5-العاطفة

يظهر على أولئك الذين ولدوا في شهر أبريل الحنان والعطف. فهم لا يخشون أبدا من إظهار مشاعرهم الحقيقية سواء في الخير أو في الشر. إذا خنت ثقتهم، يستطيعون التصرف معك بعدوانية، وإن أخطئوا، يعرفون أيضا كيفية الاعتذار. على الرغم من كونهم متكبرين قليلاً، بسبب اعتمادهم على ردود أفعالهم الغريزية، لكنهم دائما ما يتراجعون. على أية حال، فهم ليسوا متعجرفون أبدا، رغم عزمهم القوي.

6- الإبداع

يشاركون دائما في العديد من الأنشطة لهذا تقريبا لا يشعرون بالملل. دائما ما يبحثون عن المتعة والألعاب، التى يميزها الفضول والمغامرة. وغالبا ما يتميزون أما في الرسم أو الموسيقى. في شهر أبريل ولد ليوناردو دا فينشي، فكان عبقري مبدع وموهبة نادرة. لا يمكننا أن نعرف هل لشهر أبريل تأثير إيجابي حقاً على كل من يولد فيه؟!