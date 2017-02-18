الطيران العراقي يُسقط منشورات على غربي الموصل لإبلاغ السكان بهجوم وشيك ضد داعش

قالت وزارة الدفاع العراقية السبت 18 فبراير/شباط 2017، إن سلاح الجو أسقط ملايين المنشورات على غربي الموصل، لإبلاغ السكان بأن هجوماً برياً لطرد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" من أحيائهم صار وشيكاً.

ويخضع عناصرُ التنظيم لحصار في غربي الموصل، ومعهم ما يقدر بنحو 650 ألفاً من المدنيين منذ طردهم من شرقها على يد قوات مدعومة من الولايات المتحدة في المرحلة الأولى من الهجوم، التي انتهت الشهر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان، إن "طائرات القوة الجوية العراقية تُلقي ملايين المنشورات على الجانب الأيمن من مدينة الموصل، التي تتضمن توجيهات وتوصيات إلى المواطنين للاستعداد لاستقبال القوات العراقية لتحرير مناطقهم، وتحذير الدواعش لإلقاء السلاح والاستسلام، قبل أن يواجهوا مصيرهم المحتوم على يد قواتنا".