ماذا قال ترامب الابن عن محمد بن راشد؟.. نجلا الرئيس الأميركي يفتتحان ملعباً للغولف في دبي

حلّ دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب ابنا الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضيفي شرف، السبت 18 فبراير/شباط، في حفل افتتاح ملعب للغولف في دبي يحمل اسم الرئيس الأميركي في أول مشروع عقاري له يعلن عن افتتاحه منذ توليه منصبه.

وأشاد ترامب الابن وهو يتحدث على منصة أمام النادي المقام في (ترامب إنترناشونال غولف كلوب دبي) بالتنمية التي تشهدها دولة الإمارات، حليفة الولايات المتحدة التي تعد مركزاً للتجارة العالمية والنقل والسياحة.

وقال: "الرؤية التي لا يصدقها (عقل) التي وضعها الشيخ محمد لهذا البلد.. كانت ملهمة للغاية"، في إشارة إلى الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس وزرائها وحاكم إمارة دبي.

وأضاف: "كمطور -وهو عمل يجعلنا بشكل ما فنانين في بعض الأوقات- فإنه من الرائع جداً أن نكون جزءاً من تلك الرؤية".

وتخلل الاحتفال بافتتاح المشروع الذي أعلنته مؤسسة ترامب وداماك العقارية إطلاق ألعاب نارية وعزف موسيقى كلاسيكية.

وخضعت علاقة الرئيس الأميركي برئيس مجلس إدارة داماك العقارية حسين سجواني لمزيد من التدقيق خلال الشهر الماضي عندما قال ترامب -الذي كان حينئذ رئيسا منتخباً- إنه رفض صفقة بقيمة ملياري دولار عرضها سجواني لأنه لم يرغب في "الحصول على ميزة".

وأشاد ابنا ترامب بعلاقتهما الوثيقة بسجواني خلال تصريحاتهما. وقال إريك ترامب إن سجواني "صديق عظيم.. لديه عائلة رائعة".

وأضاف: "سنقضي أعواماً تشهد كثيراً من المتعة هذه هي أول أيامها".

وبحسب داماك العقارية فإن (ترامب إنترناشونال غولف كلوب دبي) جزء من مشروع تطوير عقاري أكبر على مساحة 42 مليون قدم مربعة يعرف باسم (داماك هيلز). وقال سجواني إنه أول ملعب يتم افتتاحه في المدينة منذ أعوام كثيرة.

ويتعرض ترامب لكثير من الانتقادات لعدم ابتعاده عن عمله العائلي المتمثل في مؤسسة ترامب منذ انتخابه رئيساً في نوفمبر/تشرين الثاني.

وتدفع داماك العقارية رسم ترخيص إلى مؤسسة ترامب لاستخدام الاسم التجاري لترامب.

وقبل تنصيبه الشهر الماضي أعلن ترامب عدم تخليه عن ملكية إمبراطوريته العالمية للأعمال، لكنه كلّف نجليه بإدارتها خلال فترة توليه رئاسة الولايات المتحدة.

وقالت مستشارته شيري ديلون إن مؤسسة ترامب لن تبرم أي صفقات عالمية جديدة خلال فترة توليه الرئاسة.