شاهد.. طيار تائه يهبط بمروحيته ليسأل سائق شاحنة عن الطريق

في واقعة طريفة، هبط قائد طائرة مروحية عسكرية على طريق رئيسي، ليسأل قادة السيارات عن اتجاهات الطرق التي يجب عليه اتخاذها للوصول إلى مكانه، بحسب ما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".

الفيديو التقطه قائد سيارة من كازاخستان لمروحية عسكرية لحظة هبوطها على الطريق، حيث توجّه قائدها ليسأل أحد سائقى السيارات عن اتجاهات الطرق، ثم أقلعت المروحية من جديد.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقريرها أن الطيار فقد طريقه وهبط بمروحيته على طريق قرب قرية كارابوتاك.

وأظهر الفيديو هبوط المروحية، وتصاعد الغبار من حولها، ثم ظهر قائد المروحية وهو يجري نحو قائد شاحنة متوقفة، ودار بينهما حوار وإشارات نحو الطريق. وقام الطيار بمصافحة السائق وتحيته، ثم عاد إلى الطائرة ليقلع من جديد.