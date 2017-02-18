السعودية.. مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في تسريب خط أنابيب لشركة أرامكو بالمنطقة الشرقية

قالت صحيفة "الوطن" السعودية، السبت 18 فبراير/شباط، إن تسرباً نفطياً في خط أنابيب تابع لشركة أرامكو بالمنطقة الشرقية تسبب في مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

وأضافت الصحيفة اليومية على حسابها بتويتر إن التسرب النفطي حدث قرب مدينة بقيق التي يوجد بها منشآت نفطية تابعة لعملاق النفط السعودي أرامكو.

وفي أول تعليق لها قالت شركة أرامكو إن متعاقداً لقي حتفه وأصيب ثلاثة بسبب الحادث، هذا وقد نشرت الصحيفة صوراً لحفرة مليئة بالنفط قالت إنها ناجمة عن التسرب لكنها لم تذكر تفاصيل عن سبب التسرب.

بالصور/



انباء عن وفاة وإصابة 3 أشخاص جراء تسرب خط انابيب زيت في #بقيق اليوم ولم تصدر #أرامكو اي بيان رسمي حتى الآن ..#السعودية pic.twitter.com/fVCQ7C4bf5 — صحيفة حدث (@hadthorg) ١٨ فبراير، ٢٠١٧