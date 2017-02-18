Huffpost Arabi ar
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السعودية.. مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في تسريب خط أنابيب لشركة أرامكو بالمنطقة الشرقية

 |  وكالات وصحف
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قالت صحيفة "الوطن" السعودية، السبت 18 فبراير/شباط، إن تسرباً نفطياً في خط أنابيب تابع لشركة أرامكو بالمنطقة الشرقية تسبب في مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

وأضافت الصحيفة اليومية على حسابها بتويتر إن التسرب النفطي حدث قرب مدينة بقيق التي يوجد بها منشآت نفطية تابعة لعملاق النفط السعودي أرامكو.

وفي أول تعليق لها قالت شركة أرامكو إن متعاقداً لقي حتفه وأصيب ثلاثة بسبب الحادث، هذا وقد نشرت الصحيفة صوراً لحفرة مليئة بالنفط قالت إنها ناجمة عن التسرب لكنها لم تذكر تفاصيل عن سبب التسرب.

 

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