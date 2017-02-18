ترغبين في الارتباط بشخص ما.. إليكِ 11 نصيحة لِتُوقعي آدم في حبك

تصطف البطاقات الوردية والحمراء، والحلوى المصنوعة على شكل قلوب، وعلب الشوكولاتة على أرفف المتاجر، بانتظار أن يشتريها المحبون.

ولكن إن لم تكوني في علاقة حب حالياً، وتريدين تغيير ذلك، فلدينا الحل.

1- احتسي القهوة في الموعد الأول وليس المثلجات









أجرى جون بارغ، أستاذ علم النفس بجامعة ييل بضع دراساتٍ تكشف عن وجود علاقة خفية بين درجة حرارة الجسم والشخصية.

ووجد جون أنَّه عندما تشعر أجسامنا بالدفء، نميل للتعامل مع الآخرين بحميمية أكثر، لذا إن أردتِ أن يسير موعدك الأول بسلاسة، ابحثي عن الأماكن الدافئة والطعام الساخن، قد يساعد هذا على اتِّقاد المشاعر وتطور العلاقة بينكما.

2- نصيحة أخرى لموعدك الأول: كوني إيجابية

على عكس الاعتقاد السائد، الرجال لا يهتمون فقط بشكل المرأة، وهذا ما كشفته دراسةٌ أُجرِيَت العام 2010 بعد جمع أكثر من 2100 طالب جامعي، وتقسيمهم إلى ثلاث مجموعات.

أُعطيت المجموعة الأولى صوراً لبعض النساء، وطُلِبَ منهم أن يُقيِّموا إن كانت تلك النساء جذابات أم لا.

وقُدمت نفس الصور إلى المجموعتين الأخريين، مع إخبارهم ببعض المعلومات عن شخصيات وطبائع النساء الموجودات بالصور، مجموعةٌ منهما قيل لها إنَّ هؤلاء النساء أغلبهن يتمتعن بصفاتٍ شخصية إيجابية، بينما سادت الصفات السلبية على المعلومات المقدمة للمجموعة المجموعة الأخرى.

واكتشف الباحثون أن عدد النساء اللاتي وجدت المجموعة ذات الصفات الشخصية الإيجابية أنَّهن يتمتعن بالجاذبية والجمال، كان أكبر من العدد في المجموعتين الأخريين.

لذا في موعدك الأول تذكري أن تكوني إيجابية.

3- استمعي جيداً

ربما يبدو هذا شيئاً بديهياً، لكنَّه في الواقع أمرٌ حيوي جداً للعلاقة في جميع مراحلها، في بدايتها، وبعد انتهاء فترة شهر العسل وبدء الصراعات التي لا مفر منها.

إذ كشفت دراسةٌ أُجرِيَت العام 2010 على 373 زوجاً من جامعة ميشيغان، أنَّ الأزواج الذين يمكنهم مناقشة مشاكلهم بهدوء ويستمعون إلى الطرف الآخر وقت الجدال أقل عرضة للانفصال لاحقاً من الأزواج الذين لا يفعلون ذلك.

كما قال المعالج النفسي غاري نيومان بشأن الأمر، إنَّ الاستماع هو مفتاح الوقوع في الحب، لأنَّنا كبشر نحتاج إلى من يسمعنا.

4- التواصل بالأعين









أجرى زيك روبن، أستاذ علم النفس الاجتماعي، دراسةً في العام 1970 على 158 زوجاً من خلال مراقبة المدة التي يتواصل فيها الزوجان بالأعين، وكيف ردوا على استطلاع رأي عن علاقتهم، ووجد زيك أنَّه كلما زاد التواصل البصري بين الزوجين زادت قوة العلاقة بينهما.

توصلت دراساتٌ أخرى لنفس النتيجة، وحتى بين الأشخاص الغرباء أيضاً، ولهذا يبدو أن التحديق في أعين بعضكما البعض يزيد الشعور بالألفة بينكما.

5- قولي شكراً

كلمة "شكراً لك" يمكن أن تقطع شوطاً طويلاً، وليس فقط بالنسبة لمن يتلقى الشكر، ولكن للشخص الآخر أيضاً.

إذ وجدت دراسةٌ أُجرِيَت العام 2010 أنَّ الأشخاص الذين يشعرون بالامتنان تجاه عملٍ جيد قام به شريكهم يشعرون أيضاً بقوة العلاقة بينهم وبين شركائهم، ويبدو أن شعور الامتنان كان أكثر أهمية من العمل نفسه.

6- ابتسمي

لا يساعدك الابتسام فقط في أن تكوني شخصية لا تُنسَى، بل يمكن أيضاً أن يساعدك في أن تظهري بشكلٍ أكثر جاذبية للشخص الذي تتوددين إليه.

فوفقاً لدراسةٍ أُجرِيَت العام 2014 على السعادة والجاذبية، وجد الباحثون أن جاذبية الشخص تزداد مع زيادة ابتسامته.

7- لا مانع من احراج نفسك









قد تبدو مشاركتك لبعض تفاصيلك الشخصية أمراً صعباً ومخزياً، لكن هذا يمكنه مساعدتك في الفوز بحب الطرف الآخر.

فوفقاً لدراسةٍ من أربعة أجزاء أجراها باحثون من كلية هارفارد للأعمال، فضَّل 79% من الأشخاص الذين شاركوا في الدراسة الخروج في موعد مع شخصٍ صريح على استعداد للبوح والاعتراف بتفاصيله الشخصية، مقارنةً بالأشخاص الغامضين الذين يختارون عدم مشاركة تلك المعلومات مع أحد.

8- اخلقي لغة سرية لكما

وفقاً لدراسةٍ أجرتها جامعة تكساس، النكات السخيفة الخفية، والتعبيرات التي يتشاركها الطرفان قد تكون وسيلةً لتوطيد علاقتهما العاطفية، بالإضافة إلى أنَّها تبني هويةً مشتركة، وهو ما يُعد أمراً مهماً لخلق الشعور بالانتماء.

وكشفت دراسةٌ أُجرِيَت العام 2010 عن اللغة، أن الأزواج الذين يبدأون في التحدث مثل بعضهما البعض بعد فترة من العلاقة على الأرجح ستستمر علاقتهما.

9- استشيري شخصاً قريباً

الوقوع في الحب يمكن أن يحدث بسرعة إلى حدٍّ ما، ولكن استمرار الحب يحتاج إلى وقتٍ طويل، وأحياناً يكون من الصعب معرفة إن كانت علاقتك ستصمد أمام اختبارات الزمن.

وهنا يمكن لصديقتك تقديم وجهة نظر صحية وحيادية، إذ وجد الباحثون في دراسةٍ صغيرة العام 2001 تضمنت 74 زوجاً، أنَّ صديقات هؤلاء الأزواج كنَّ أنجح وأفضل من الذكور في التنبؤ بمستقبل العلاقة، وما إن كانت ستستمر لأكثر من ستة أشهر أم لا.

10- احذري من التصرف بعكس طبيعتك

وفقاً لدراسةٍ أجراها اثنان من الباحثين في جامعة واشنطن العام 2012، فالأشخاص النرجسيون هم الأفضل دوماً في الظهور بمظهرٍ جذاب.

وهذا النوع من الناس يبدو أيضاً أنَّه أكثر نجاحاً في التعامل بثقة ومرح في الموعد الأول، وهاتان صفتان جذابتان في العموم.

لكن مجلة "ساينتيفيك أميريكان" تشير إلى أن شعبية النرجسيين تزول بمرور الوقت، وبالطبع ليس جميع الأشخاص الذين يتحلون بهذه الصفات نرجسيين، ولكن من الأفضل دائماً ملاحظة هذه الأمور، خاصةً إن كنتِ لا تريدين الارتباط بشخص يحب نفسه أكثر من أي شخص آخر.

11- اجعلي شريكك يشعر أنَّه شخص ناجح

درس غاري نيومان مئات الأزواج في علاقاتٍ مزدهرة وأخرى فاشلة، ووجد أنَّ 48% تقريباً من الأشخاص الذين كانوا في علاقاتٍ فاشلة قالوا إنَّهم شعروا بعدم تقدير شركائهم لهم.