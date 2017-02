صحفي يهودي يوجه سؤالاً لترامب حول معاداة السامية.. رد الفعل أذهل الصحفي وفاجأ الحضور

جيك توركس مراسل حديث التعيين، لمجلة لم يكن لها مكان قبل ذلك قط في الجهاز الإعلامي للبيت الأبيض، وهي "آمي ماجازين"، مجلة يهودية أرثوذكسية أسبوعية مقرها بروكلين. كان لتوركس حضور مميز في الغرفة الصحفية: فهو يهودي حسيدي شاب (الحاسيديم هي حركة روحانية اجتماعية يهودية نشأت في القرن السابع عشر)، تتدلى أضفار على جانبي أذنيه يرتدي قلنسوة مطرزة باسم حسابه على تويتر.

Dear @PressSec @seanspicer,

Please call on me at the next press briefing. I'm the guy w/ the words "Jake Turx" on my kippa.

(RT this y'all!)

— Jake Turx (@JakeTurx) February 3, 2017