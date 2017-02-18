مصر.. وفاة الشيخ عمر عبدالرحمن بأحد السجون الأميركية

توفي الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية المصرية، الشيخ عمر عبدالرحمن، السبت 18 فبراير/شباط 2017، في أحد السجون الأميركية، بعد صراع شديد مع المرض بحسب ما ذكرت اسرته.

وقالت ابنة القيادي الإسلامي، أسماء عمر عبدالرحمن، عبر حسابها على فيسبوك، إن والدها توفي اليوم.

وكان المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية المصري، خالد الشريف، كشف أن جهوداً مكثفة تُبذل منذ صباح السبت لنقل الشيخ عمر عبد الرحمن إلى قطر، وذلك بعد إبلاغ الإدارة الأميركية لزوجة الشيخ عائشة عبد الرحمن استعدادها لترحيله إلى أي بلد عربي أو إسلامي ترغب في استقباله، بعد تدهور صحته وفقدانه القدرة على النطق والحركة، بحسب ما ذكر موقع عربي 21.

وعمر عبد الرحمن من مواليد مدينة الجمالية بالدقهلية عام 1938، فقد البصر بعد عشرة أشهر من ولادته، وعندما بلغ الحادية عشرة من عمره كان قد أتم حفظ القرآن الكريم كاملاً، وحصل على الثانوية الأزهرية عام 1960، ثم التحق بكلية أصول الدين بالقاهرة، ودرس فيها حتى تخرج في 1965 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وتم تعيينه في وزارة الأوقاف إماماً لمسجد في إحدى قرى الفيوم، ثم حصل على درجة الماجستير، وعمل معيداً بالكلية مع استمراره بالخطابة متطوعا.

وفي سبتمبر/ أيلول 1981 صدر ضده قرار بالاعتقال ضمن قرارات التحفظ الشهيرة، وتمكن من الهرب، حتى تم القبض عليه في أكتوبر/ تشرين الأول 1981، وتمت محاكمته في قضية اغتيال "السادات" أمام المحكمة العسكـرية بتهمة التحريض على اغتيال الرئيس السادات فبرأته المحكمة، لكنه ظل محبوسا، حيث تم تقديمه مرة أخرى لمحكمـة أمن الدولة العليا بتهمة قيادة تنظيم الجهاد وتولي مهمة الإفتاء بالتنظيم، وحصل على البراءة أيضا في هذه القضية.

وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليقيم في ولاية نيوجرسي، واعتقل هناك بتهمة التورط في تفجيرات نيويورك عام 1993، وأعلن تأييده لمبادرة وقف العنف التي أعلنتها الجماعة بمصر عام 1997. وتهمته هي التحريض على العنف وارتكاب جرائم ضد الحكومة الأمريكية، منها التحريض على تفجير مركز التجارة العالمي.