نائب هولندي يهاجم المسلمين ويصف المغاربة بـ"الرعاع".. ما السبب وراء ذلك؟

بدأ النائب الهولندي اليميني المتطرف المعادي للمسلمين، غيرت فيلدرز، السبت 18 فبراير/شباط 2017 حملته للانتخابات التشريعية في مارس/آذار القادم، بشن هجوم على "الرعاع المغاربة"، الذين قال إنه يريد تخليص البلاد منهم "لإعادتها إلى الشعب الهولندي".

وأشار فيلدرز أمام جمع من سكان مدينة سبيكينيسي الصغيرة جنوب روتردام إلى "الرعاع المغاربة في هولندا.. طبعاً ليسوا كلهم حثالة، لكن الكثير منهم كذلك، وهم يجعلون طرقاتنا أخطر، وخاصة الشباب منهم.. ويجب أن يتغير ذلك".

ويأتي فيلدرز في الطليعة في انتخابات تجديد البرلمان في 15 مارس/آذار، بحسب استطلاعات الرأي.

وأضاف السياسي المتطرف "إذا أردتم استعادة بلدكم، وإذا أردتم ان تكون هولندا بلداً للهولنديين، بلدكم، عليكم أن تصوتوا" لحزبه "حزب الحرية".

ويرجع أصل عدد كبير من الهولنديين إلى المهاجرين المغاربة إلى هولندا، وهي واحدة من أكبر المجموعات المغتربة في هولندا، حيث يشكلون نسبة 10.4% من مجموع سكان البلاد من أصل أجنبي.

وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى أن حزب فيلدرز يمكن أن يفوز بما بين 24 إلى 28 مقعداً في البرلمان، متقدماً بمقعدين أو أربعة عن الحزب الليبرالي الحاكم حالياً بزعامة رئيس الحكومة مارك روتي.

وفي البرلمان الهولندي 150 مقعداً.