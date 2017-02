للأوسكار حساباتٌ أخرى.. نجومٌ نالوا تقدير النقاد وحبَّ الجمهور ولم ترشحهم المسابقة

تُعد الأوسكار الجائزة الأكثر قيمة في عالم الفن؛ فمجرد ترشح أي ممثل أو ممثلة لها شرف في حد ذاته، ولكنها ليست دائماً عادلة.

على مدار 89 عاماً منذ بداية تنظيم حفلات الأوسكار بشكل سنوي، هناك العديد من الممثلين والممثلات الذين حصلوا على كثير من الترشيحات، ونالوا الجائزة أكثر من مرة، ولكن على الجانب الآخر، هناك من أثبتوا موهبتهم، وأنهم ممثلون من العيار الثقيل؛ ومع ذلك، لم ينالوا ترشيحاً واحداً للأوسكار طوال مسيرتهم الفنية.

في القائمة القادمة نستعرض معكم أهم وأشهر ممثلي هوليوود الذين لم ينالوا أي ترشح لجائزة الأوسكار طوال مسيرتهم الفنية.

بروس ويليس

أحد أشهر ممثلي الأكشن في العالم، بطل سلسلة أفلام Die Hard، وشارك النجم سيلفستر ستالوني في معاركه بسلسلة أفلام The Expendables، .

خلال مسيرته الفنية الطويلة، قدم ويليس عدداً من الأدوار التي نالت استحسان النقاد، وأحبه الجمهور بها، ولكن كان للأكاديمية رأي آخر، فأدواره بأفلام: 12 Monkeys، ودوره الاستثنائي في The Sixth Sense العام 1999، و Sin City العام 2005، و Looper 2012، بجانب دوره، الذي لا يمكن نسيانه، في فيلم Pulp Fiction العام 1994، كلها أدوار تألق فيها بروس ويليس، ومع ذلك لم ترَ الأكاديمية أنه يستحق الترشيح عن أي من تلك الأدوار.









بالرغم من تغاضي الأكاديمية عن أدواره المميزة، إلا أنه ترشح لجائزة الغولدن غلوب 4 مرات، ونجح في الفوز بها مرة واحدة.

روبين رايت

إنها جيني، الفتاة التي عشقها فورست غامب، وكلير أندروود، المرأة الحديدية، ذات الشخصية القوية، وشريكة زوجها فرانك أندروود (كيفن سبيسي) في مخططاته للاستحواذ على السُلطَة في مسلسل House of Cards.

خلال مسيرتها الفنية الطويلة، التي بدأت من النصف الثاني للثمانينيات، قدمت روبين رايت عدداً من الأدوار الجديرة -على الأقل- بترشح واحد للأوسكار، مثل دورها بفيلم The Princess Bride العام 1987، في بداية مشوارها الفني، ثم أدوارها بأفلام: State of Grace العام 1990، كذلك دورها الرائع في Forrest Gump، و Unbreakable العام 2000، و The Pledge العام 2001، أمام النجم جاك نيكلسون، وغيرها من الأدوار التي لم تنل أي اهتمام من الأكاديمية.









بالرغم من عدم تقدير الأكاديمية لموهبتها، إلا أنها استطاعت نيل جائزة الغولدن غلوب عن دورها في مسلسل House of Cards، بجانب ترشحها أكثر من مرة لجائزة الـ"إيمي" كأفضل ممثلة عن دورها بنفس المسلسل.

جون غودمان

نجم أفلام الأخوين كوين (جويل وإيثان كوين)، وبصوته المميز جعلنا نعشق شخصية (جيمس سوليفان) الكرتونية في فيلم الرسوم المتحركة Monsters, Inc.

مسيرة غودمان الفنية حافلة بالكثير من الأدوار المميزة، التي كان يستحق نيل ترشيح واحد عنها للأوسكار، فأدواره بأفلام الأخوين كوين، وبالأخص في أفلام: Raising Arizona، و Barton Fink، كذلك دوره في The Big Lebowski، و Inside Liewyn Davis، بجانب أدواره في: The Artist، و 10 Cloverfield Lane، الكثير منها أدوار أحبها الجمهور، وأثنى عليها النقاد، ولكنها لم تؤهله لأي ترشيح من ترشيحات الأوسكار.









شارك غودمان في فيلمين نالا أوسكار أفضل فيلم أعوام 2011 و2012، وهما: The Artist العام 2011، و Argo العام 2012. بالإضافة لذلك ترشح لجائزتي: الغولدن غلوب، والإيمي عن دوره في مسلسل Roseanne، واستطاع الفوز بالغولدن غلوب عن دوره بالمسلسل.

سكارليت جوهانسون

من أجمل نساء هوليوود، ودائماً ما تتصدر إعلانات أشهر الأسماء التجارية في عالم الموضة والأزياء، تجسيدها لشخصية Black Widow في عالم أفلام Marvel السينمائي جعل لها شعبية عالمية.

استطاعت سكارليت خلال مشوارها الفني أن تقدم عدداً من الأدوار الدرامية المُعقدة، وجسدتها ببراعة، ولاقت مديحاً من النقاد والجمهور، على حدٍ سواء.

فأدوارها في أفلام: Lost in translation أمام (بيل موراى) العام 2003، و The Girl With Pearl Earring، أيضاً العام 2003، ثم Match Point العام 2006، الفيلم الذي أخرجه وودي آلن، و Her العام 2013، ودورها الاستثنائي في Under The Skin العام 2014، كلها كانت أدواراً تجعل سكارليت جديرة بترشيح للأوسكار.









على الرغم من عدم ترشحها للأوسكار، إلا أنها ترشحت لجوائز أخرى هامة، إذ ترشحت لجائزة الغولدن غلوب 4 مرات، والبافتا مرتين، ونجحت في اقتناص البافتا عن دورها في Lost in Translation.

مايا فارو

نجمة أفلام المخرج الكبير وودي آلن، قامت ببطولة 13 فيلماً من إخراج آلن، أحبها الجمهور في أفلام Zelig، و Hannah & Her Sisters.

خلال مسيرة فنية استمرت لما يقرب من نصف قرن، قدمت مايا عدداً من الأدوار التي علقت في أذهان الجمهور، وكانت أدواراً تستحق تقدير الأكاديمية، فأدوارها في: Rosemary’s Baby العام 1968 للمخرج الشهير رومان بولانسكي، الفيلم الذي صنع مجد وشهرة مايا، ثم أدوارها المميزة في أفلام وودي آلن مثل: The Purple Rose of Cairo 1985، و Hannah & Her Sisters العام 1986، و Alice العام 1990، كانت الأدوار التي أجمع الجمهور والنقاد على أحقية فوز مايا بالأوسكار، وليس مجرد الترشح.









بالرغم من عدم اهتمام الأكاديمية بتلك الأدوار، إلا أنها رُشحت لجوائز سينمائية أخرى ،إذ ترشحت أكثر من مرة للغولدن غلوب، وفازت بها مرة واحدة فقط، بجانب ترشحها للبافتا، ولكنها لم تظفر بالبافتا في أي مناسبة.

إيوان مكريجور

نجم سلسلة أفلام Star Wars، والجندي المقاتل في معركة الموت بملحمة المخرج ريدلي سكوت Black Hawk Down.

على مدى مسيرة إيوان، التي تمتد لما يقارب الربع قرن، قدم مجموعة من الأدوار المميزة، التي برهنت على قدراته وموهبته التمثيلية، مثل أدواره في أفلام: Trainspotting العام 1996، و Moulin Rouge العام 2001، مع النجمة نيكول كيدمان، و Beginners العام 2010، و The Impossible العام 2012، مع النجمة ناعومي واتس، و Salmon Fishing in the Yemen العام 2012، مع النجم المصري عمرو واكد، كلها أدوار أثبتت أن إيوان موهبة من العيار الثقيل، لكن الأكاديمية لم تدرك بعد تلك الموهبة، ولم تمنحه، ولو لمرة واحدة ترشيحاً للأوسكار.









ترشح إيوان لجائزة الغولدن غلوب مرتين، لكنه لم يفز بها.

جيم كاري

واحد من أشهر نجوم الكوميديا التي أنجبتهم السينما، إذا كنت تعد قائمة بأفضل الأفلام الكوميدية التي رأيتها، فيجب أن يكون فيلم من بطولته له مكان بقائمتك، أحبه الجمهور في Dumb & Dumber، و The Mask، و Yes Man.

بقدر ما أحبه الجمهور، وامتدحه النقاد في أفلامه، بقدر ما تجاهلته الأكاديمية في ترشيحاتها للأوسكار، فعلى مدار مسيرته الفنية، التى بدأت منذ أوائل الثمانينيات، لم تر الأكاديمية في كاري الأحقية في أي ترشح للأوسكار، بالرغم من تقديمه أدواراً استثنائية، أثبتت موهبته،

ومن أشهر أدواره : The Truman Show العام 1998، و Man on The Moon العام 1999، و Eternal Sunshine of the Spotless Mind العام 2004، وكلها برهنت على أن جيم كاري ممثل عبقري، يمتلك قدرات على تجسيد أنواع مختلفة من الأدوار، وليس فقط الأدوار الكوميدية التي اشتهر بها.









ترشح كاري 6 مرات لجائزة الغولدن غلوب، وفاز بها مرتين، بجانب ترشحه مرة واحدة لجائزة البافتا عن دوره الرائع في Eternal Sunshine of The Spotless Mind.