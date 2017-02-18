كيف تنظّف حذاءك الأبيض وتحافظ على فرشاة الأسنان؟.. 13 طريقة تعيد أشياءك جديدة ولامعة

هل سبق وشعرت بالإحباط لأن أشياءك القديمة أو العزيزة عليك تقادم عليها الزمن وفقدت بريقها؟.

حسناً، في الواقع هناك طريقة تستطيع بها التغلب على هذه المشكلة؛ كل ما في الأمر أنك تجهل هذه الطريقة ولم يدلك أحدٌ على سرها.

إليكم 13 وسيلة جربها واختبرها موقع Bright Side لتقولوا معها وداعاً للاهتراء.

1. لوح التقطيع والفرم (صورة قبل وبعد) نظفي اللوح بأسفنجة مغمورة بمزيج عصير الليمون والملح.







2. قدور النحاس: تعد قدور وأواني الطبخ النحاسية أفضل نوع لتحضير الطعام وطهيه، فإن شئت أن تبدو بمظهر جديد كما كانت، ما عليك سوى استخدام الملح والخل.







انثري الملح على سطح القدر ثم صبي نقاط خل صغيرة عليها وافركي بأسفنجة قاسية.

3. الصحون: تخلصي من الجروح والخدوش على أسطح الصحون باستخدام طلاء مصمم خصيصاً للبورسلان.







4. صواني الفرن: يمكنك التخلص من آثار الدهون المحترقة على صواني الفرن باستخدام معجون مصنوع من بيروكسيد الهيدروجين والصودا العادية.







ادهني الصينية بالمعجون ثم اتركيها 30 دقيقة، أخيراً اشطفيها وتفرجي.

5. السجاد: أنت هنا بحاجة لمحلول مصنوع من مقدار خل مضاف له مقداران من الماء.







امزجي مقادير الخل والماء في علبة بخاخة ثم رشي الرذاذ على بقع السجاد وغطي مكان البقعة بقماشة مبللة، الآن شغلي المكواة واجعليها في وضعية البخار، ثم ضعيها فوق القماشة المبللة مدة 30 ثانية.

6. مقالي الحديد: عليك بمطهر قاتل للجراثيم من النوع الذي تستخدمينه لتنظيف سطح موقد الغاز، كذلك تحتاجين لقفازين وأكياس قمامة وخل أبيض.







غطي المقلاة الحديدية القديمة بطبقة سميكة من المطهر، ثم ضعي المقلاة في كيس قمامة وأحكمي إغلاق الكيس كي تضمني ألا يجف السائل المطهر، اتركي المقلاة يوماً أو يومين ثم اشطفي المطهر بالماء لإزالته.

ومن جديد أعيدي الكرة بوضع طبقة جديدة سميكة من السائل نفسه وأحكمي إغلاق كيس القمامة على المقلاة واتركيها يوماً كاملاً، ثم اغسلي القذارة بالماء الساخن.

الآن انقعي المقلاة في مزيج به مقداران متساويان من الماء الدافئ والخل لمدة ساعة، ثم افركي السطح بأسفنجة سلكية، الآن دعي المقلاة تجف؛ سخني الفرن لدرجة 250 مئوية قبل أن تدخلي المقلاة إليه لمدة ساعة؛ من بعدها أخرجي المقلاة الحامية بحذر ورشي عليها كلها طبقة من زيت الزيتون، سيمتص المعدن الحامي المقدار المطلوب من الزيت، من بعدها لك أن تمسحي البقايا بقماشة نظيفة جافة.

من جديد أدخلي المقلاة إلى الفرن الحامي لكن بالمقلوب هذه المرة، وبعد 15 دقيقة أخرجيها وامسحيها بقماشة وأعيديها كرة ثالثة إلى الفرن من جديد لـ15 دقيقة أخرى، كرري الخطوة الأخيرة مرتين من جديد، وسترين.

7. سيراميك الحمام والمطبخ: نظفي الخطوط الفاصلة بين السيراميك باستخدام المبيض (الكلور).







اخلطيه بالتساوي مع الماء ولا تنسي أن تكون تهوية الغرفة جيدة جداً فيما تقومين بالعملية هذه.

8. حذاء الرياضة الأبيض: اجعلي حذاءك يشع بياضاً من جديد باستخدام المحلول التالي: ملعقة شاي من سائل تنظيف الصحون، و3 ملاعق طعام من بيروكسيد الهيدروجين، وملعقتا طعام من صودا البيكنج بودر.







9. الأثاث الجلدي: امسحي كل آثار الجروح والخدوش من على أريكتك باستخدام زيت الزيتون أو زيت جسم الأطفال باستخدام قطنة أذن.

اتركي الزيت يجف ساعة من الزمان، فإن كان الخدش ما زال ظاهراً للعين، كرري العملية من جديد.









10. الأثاث المنجد بأقمشة الميكروفايبر: هذا النوع من الأثاث يستلزم عناية خاصة، بإمكانك استعمال أسفنجة بيضاء مع الكحول للتخلص من أي بقع تظهر على التنجيد مع الزمن.

بللي البقعة بأسفنجة مشبعة بالكحول، ثم دعيها تجف ثم نظفي المنطقة بشكل كامل بفرشاة.

11. حقائب الجلد: بكل بساطة نظفيها من بقعها بالمناديل المبللة.







12. مناشف الحمام: لكي تعيدي لمناشفك نعومتها وقوامها الزغبي اشطفيها بماء مملح بعد الغسيل.

كذلك تذكري أن مناشفك سيطول عمرها أكثر إن جففتها في غرفة جيدة التهوية أو في الهواء الطلق.

13. فرشاة الأسنان: إن كنت تريدين إعادة الحياة لفرشاة أسنانك، فذلك أسهل مما تظنين، إن كانت شعيرات فرشاة أسنانك منثنية وملتوية، فاسكبي ماء مغلياً في وعاء ثم حركي الفرشاة به.







