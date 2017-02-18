وفاة الزعيم التاريخي المغربي محمد بوستة.. أحد مؤسّسي حزب الاستقلال

توفي مساء الجمعة 17 فبراير/شباط 2017 محمد بوستة أحد أبرز الشخصيات التاريخية في المغرب وأحد مؤسسي حزب الاستقلال، عن 92 عاماً، وفق ما أعلن حزب الاستقلال على موقعه على الإنترنت.

ولد بوستة في 1925 بمراكش ودرس بفرنسا القانون والفلسفة قبل أن يمتهن المحاماة في المغرب. وقد شغل منصب وزير ثلاث مرات.

وكان أحد مؤسسي حزب الاستقلال أقدم الأحزاب المغربية في أربعينيات القرن الماضي. تولى الأمانة العامة لحزب الاستقلال بعد وفاة علال الفاسي في 1974 وحتى استقالته في 1998.

وحزب الاستقلال (وطني محافظ) هو الحزب التاريخي الذي قاد حركة التحرر المغربية من الاستعمار الفرنسي. وهيمن هذا الحزب لفترة طويلة على الحياة السياسية في المملكة قبل أن يتراجع شيئاً فشيئاً نفوذه اعتباراً من 2011.

وقد حل في المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2016.