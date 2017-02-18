"لميس" التركية تنشر قصة طفل لاجئ وتتضامن مع المهاجرين.. هذا ما قالته عن أطفال سوريا

نشرت الفنانة التركية توبا بيوكستون الشهيرة بـ"لميس"، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، مقطع فيديو قصيراً لطفل يدعى علي (13 عاماً)، وهو لاجئ سوري في لبنان يتحدث فيه عن أوضاعهم المأساوية التي سببتها الحرب المشتعلة في سوريا منذ سنوات.



وحمل الفيديو توقيع منظمة اليونسيف في تركيا، وهو ما أشارت إليه الفنانة في تعليقها الذي قالت فيه "إنهم مجرد أطفال، لديهم قصص كبيرة بسبب الكبار"، في دلالة على قادة المعارك الجارية في المنطقة.



They are just #children with big stories becouse of big big people.. #unicef #unicefturkiye A post shared by Tuba Büyüküstün (@tubabustun.official) on Feb 16, 2017 at 12:55pm PST



وظهر علي في مقطع الفيديو وهو يسرد تفاصيل حياته قبل الحرب وبعدها بالإضافة لتفوقه الدراسي قبل أن تقلب الأحداث الدامية حياته رأساً على عقب.



ونالت رسالة الفنانة إعجاب الآلاف من متابعيها حيث شاهدها أكثر من 119 ألف متابع أثرت فيهم قصة الطفل علي ودفعتهم للتعبير عن تضامنهم مع سوريا وشعبها.



وعادت النجمة التركية لتنشر مقطعاً للتضامن مع المهاجرين في حملة جاءت تحت عنوان "أنا مهاجر". وظهر في الفيديو القصير عددٌ من المواطنين من أعراق وجنسيات مختلفة وهم يرددون اسماءهم وجملة "أنا مهاجر".



#iamanimmigrant A post shared by Tuba Büyüküstün (@tubabustun.official) on Feb 17, 2017 at 8:17am PST



الجدير بالذكر أن الفنانة التركية توبا بيوكستون سبق وشاركت في العديد من الفعاليات الإنسانية بصفتها سفيرة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في تركيا.



وسبق وزارت الفنانة بيوكستون خلال الأعوام القليلة الماضية مخيم الزعتري لللاجئين السوريين في الأردن وشاركت مع أطفاله في العديد من النشاطات والفعاليات التي نظمتها منظمة "اليونيسف".





فنياً ورغم التقارير التي تلاحقها حول حقيقة انفصالها عن زوجها الفنان التركي أونور صايلاك، تواصل الفنانة بيوكستون تحطيم الأرقام القياسية من خلال مسلسلها الجديد "الشجاع والجميلة"، المتصدر لقائمة أكثر المسلسلات مشاهدة في تركيا، والذي يشاركها في بطولته لأول مرة النجم التركي كيفانتش تاتليتوغ المعروف بـ "مهند".



وتلقت الشركة المنتجة للمسلسل العديد من الطلبات من فضائيات مختلفة حول العالم للحصول على حقوق بث المسلسل وترجمته، حيث تحظى توبا بيوكستون بجماهيرية واسعة في تركيا وخارجها وتحديداً في العالم العربي بعد ظهورها في مسلسلات عديدة خلال السنوات الماضية.