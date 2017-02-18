"كابتن مجدي خانقنا بس دمه خفيف".. هكذا عقَّب مغرِّدون على أغنية كأس العالم لمجدي عبد الغني وآبله فاهيتا (فيديو)

حظي المقطع الغنائي لنجم منتخب مصر الأسبق مجدي عبد الغني مع الشخصية الكارتونية آبله فاهيتا بانتشار واسع على شبكات التواصل الاجتماعي.

غنت "فاهيتا" مع عبد الغني الذي حل ضيفاً مساء الجمعة 17 فبراير/شباط 2017 على برنامج “لايف من الدوبلكس” على قناة "cbc” مع “آبلة فاهيتا أغنية خاصة لهدفه الشهير في مرمى منتخب هولندا خلال كأس العالم عام 1990

وجاءت كلمات الأغنية «من كأس عالم تسعين، فرحت المصريين، من كاس عالم تسعين، وذاللنا بقاله سنين، من يوم الجون بتاعي في هولندا لو ناسيين، دي كانت لحظة حلوه خليتها ذكرى طين، حطيتها أنا ع اليمين، ما خلاص كلنا حافظين".

يذكر أن برنامج «لايف من الدوبلكس» أسبوعي يستعرض العديد من الملفات والقضايا العامة والسياسية والاجتماعية والإعلامية بأسلوب ساخر، ويستضيف من خلاله نخبة كبيرة من نجوم المجتمع خاصة الفن والرياضة.

شاهد مقطع "الدويتو" الذي انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي أكثر من 150 ألف شخص خلال 11 ساعة فقط وتنوعت ردود الأفعال بين الثناء على أداء مجدي عبد الغني وتقبله للنقد الذي وجهته آبله فاهيتا بأسلوب ساخر وجذاب وبين آخرين تناولوا بشكل ساخر فكرة إصرار عبد الغني على "إذلال " المصريين بهذا الهدف الذي لم يتكرر منذ نحو 27 عاماً.





















