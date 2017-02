كيف تحصل على إجابات مباشرة من شخصيات تهوى المراوغة؟.. بهذه الخطوات البسيطة تصل إلى ما تريد

بها براعة ملتوية لا يمكن إنكارها. يمتلك الرئيس الكثير من الجرأة بالتأكيد. فقد كانت إجابة ترامب عن سؤال طُرح بشأن صعود تيار معاداة السامية في أميركا منذ انتخابه إجابةً بلا معنى، لكن ضع نفسك مكانه: أنت في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويتّهمك مراسل بالمسؤولية عن تصاعد معاداة السامية. بمَ ترد؟ هل تدين معاداة السامية وتقول إنّك ستحقّق في هذه الحوادث المزعومة؟

لا تكن أحمق. الأفضل أن تنتهز الفرصة لتؤلف أغرب إجابة لا تجيب عن شيء شهدها التاريخ. تُخبر المراسل أنّك حققت فوزاً مدهشاً حتى عندما قيل لك إن الحصول على 270 صوتاً من المجمع الانتخابي سيكون مستحيلاً، فضلاً عن 386 صوتاً، وأنّك ستمنع حدوث "الأشياء السيئة" مثل الجرائم، وأنّ ابنتك وزوجها، وأحفادك الثلاثة الرائعين، هم يهودٌ أيضاً.

This whole answer from Trump, being asked about anti-Semitism in the U.S. Read the whole thing: pic.twitter.com/AblvIC3ulC

