إغلاق المساجد و"إنهاء أسلمة هولندا".. هكذا بدأ فيلدرز المختبئ منذ 13 عاماً حملته الانتخابية

يبدأ السياسي الهولندي خيرت فيلدرز حملته الانتخابية اليوم السبت 18 فبراير/شباط 2017 متعهداً بحظر هجرة المسلمين وإغلاق المساجد في هولندا على أمل أن يؤدي صعود عالمي في النهج الشعبوي إلى وصوله إلى السلطة.

ويعيش فيلدرز مختبئاً منذ أن قتل إسلامي المخرج السينمائي ثيو فان غوغ عام 2004 وستُشدد إجراءات الأمن لدى قيام فيلدرز بجولة علنية نادرة.

وقال فيلدرز في الأسبوع الماضي "أريد أن نكون في الحكومة." وتعهد "بإنهاء أسلمة" هولندا من خلال سياسات تكرر سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتذهب إلى حد أبعد منها.

ويتقدم حزب الحرية الذي ينتمي إليه فيلدرز في استطلاعات الرأي بحصوله على 17 في المئة ولكن الحزب الليبرالي المؤيد لقطاع الأعمال الذي يتزعمه رئيس الوزراء مارك روته يأتي خلفه بفارق نقطة مئوية واحدة بعد أن ضيق الفارق مع فيلدرز.

ولكن حتى إذا فاز فيلدرز فإنه سيواجه صعوبة في تشكيل حكومة لأن معظم الأحزاب الكبيرة استبعدت مشاركته في ائتلاف. ومن غير المحتمل أن يدعم البرلمان الهولندي المقبل سياسات مثل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.