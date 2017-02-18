هذه الدول تحتلُّ الفضاء.. إحداها تمتلك 568 قمراً صناعياً

أثارت الهند انتباه العالم بعد تمكنها من إطلاق 104 أقمار اصطناعية من خلال صاروخ فضائي واحد فقط. الأقمار تملكها 7 دول مختلفة، وهو ما يدعونا للتساؤل: ما الدول المهيمنة على الفضاء المحيط بالأرض؟ ومن يملك أكبر عدد من الأقمار الاصطناعية؟



حالياً، هناك 1381 قمراً اصطناعياً عاملاً تدور حول الأرض، من بينها 976 قمراً تملكها 5 دول مجتمعة؛ هي: الولايات المتحدة الأميركية، والصين، وروسيا، واليابان، والمملكة المتحدة.



في عام 1966، كانت هناك 6 دول فقط تملك أقماراً اصطناعية، هي: الولايات المتحدة، وروسيا، وكندا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا.



بينما في عام 2016، هناك أقمار اصطناعية تمثل نحو 75 دولة، وكان الاتحاد السوفييتي هو أول من أطلق قمراً اصطناعياً إلى الفضاء، بينما دولة لاوس هي آخر الدول التي تملك قمراً اصطناعياً خاصاً بها في الفضاء، بينما هناك 28 دولة في انتظار إطلاق أقمار اصطناعية على فترات زمنية مختلفة قادمة.



عربياً، هناك 6 دول عربية تملك أقماراً اصطناعية؛ هي: مصر، والمغرب، والجزائر، والعراق، وقطر، والإمارات. وكانت مصر هي أول دولة عربية تطلق قمراً اصطناعياً عام 1998، بينما الإمارات هي الدولة العربية التي تملك أكبر عدد من الأقمار الاصطناعية برصيد 6 أقمار، تليها مصر برصيد 4 أقمار.



الولايات المتحدة

تملك 568 قمراً اصطناعياً، تمثل نسبة 41% من إجمالي الأقمار العاملة حول الأرض.



بداية الولايات المتحدة الرئيسية مع الفضاء كانت عام 1958، عندما قامت بإنشاء الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، والمعروفة باسم ناسا؛ رداً على قيام الاتحاد السوفييتي بإطلاق أول قمر اصطناعي.











أطلقت الولايات المتحدة أول أقمارها الاصطناعية عام 1958 تحت اسم "إكسبلورر 1".



تتنوع الأقمار الاصطناعية الأميركية بين أغراض مختلفة؛ مثل: الملاحة، والاستطلاع، وأقمار جمع المعلومات، والاتصالات، وتحديد مواقع الصواريخ، وأقمار مضادة للصواريخ، وأقمار للأرصاد الجوية، وأقمار للتدريب.



الصين

تملك 177 قمراً اصطناعياً، تمثل نسبة 13% تقريباً من إجمالي الأقمار الاصطناعية.



تعود جذور البرنامج الفضائي للصين لفترة الخمسينات من القرن العشرين، عندما بدأت برنامج الصواريخ الباليستية، ثم أنشأت الإدارة الوطنية الصينية للفضاء، لتصبح الصين ثالث دولة ترسل شخصاً حياً إلى الفضاء.



أطلقت الصين أول قمر اصطناعي لها عام 1970 تحت اسم "Dong Fang Hong I".



روسيا

تملك 133 قمراً اصطناعياً، تمثل 10% تقريباً من إجمالي الأقمار الاصطناعية.











برنامج الفضاء الروسي هو الأقدم في العالم والذي بدأ في ثلاثينات القرن العشرين. وأصبحت روسيا هي أول دولة تطلق قمراً اصطناعياً يدور حول الأرض "سبوتنيك 1"، معلناً بداية التنافس الأميركي-السوفييتي نحو الفضاء.



اليابان

تملك 56 قمراً اصطناعياً، تمثل 4% فقط من إجمالي الأقمار الاصطناعية.



بدأ التطور الياباني باتجاه الفضاء في خمسينات القرن العشرين، وتحديداً في جامعة طوكيو، لتتحول إلى معهد علوم الفضاء (ISAS).



أطلقت اليابان أول قمر اصطناعي لها عام 1970 تحت اسم "أوسومي".



المملكة المتحدة

تملك 42 قمراً اصطناعياً، تمثل 3% تقريباً من إجمالي الأقمار الاصطناعية.



بدأ أول برنامج فضائي رسمي للمملكة المتحدة عام 1952، وفي عام 1962 أطلقت أول قمر اصطناعي باسم "آرييل 1".