من قال إن الأدباء فقراء؟!.. تعرَّف على 10 كُتّاب منحهم الأدب الثراء الفاحش نصفهم من النساء

الأدباء فقراء.. ربما لاحظت هذه الصورة النمطية عن الأدباء والكتاب في أفلام السينما، حتى ظننا أنها حقيقة، إلا ظاهرة اقتران الفقر بمن يمارس مهنة الأدب ربما تكون كذبة روَّج لها البعض ممن لم يستطيعوا الترويج لموهبتهم.



لكن في هذا العالم، هناك من استطاع أن يروج لموهبته الأدبية بشكل صحيح ويصنع لنفسه جمهوراً كبيراً ينتظر إبداعه بشغف، ويجنى من خلال هذه الموهبة أرباحاً كثيرة جعلته مليونيراً عكس ما يقول المتشائمون، الذين ما زالوا يقولون إن الكتب لا تجني سوى الفقر.





فيما يلي، قائمة بأعلى المؤلفين أجراً لعام 2016، التي وضعتها مجلة فوربس.



1- جيمس باترسون

يتصدر باترسون هذه القائمة بأرباح تقدر بـ269 مليون دولار أميركي، أما عن ثروته فتقدر بـ560 مليون دولار أميركي.



استطاع أن يحقق هذه الأرباح من مبيعات رواياته البوليسية التي تعتمد على الإثارة والتشويق والتي يُقبل عليها المراهقون والشباب، ومن أشهر أعماله: المحقق أليكس كروس، وفستان أسود قصير، ونادي قتل النساء.. وغيرها من الروايات التي تحول بعضها إلى أفلام سينمائية، فضلاً عن لقاءاته التليفزيونية.



2- جيف كيني

أتى كيني في المركز الثاني بأرباح قدرت بـ19.5 مليون دولار أميركي، أما ثروته فتقدر بـ25 مليون دولار أميركي.



يعرفه جيداً عشاق ألعاب الفيديو والرسوم المتحركة؛ وذلك لقيامه بتطويرها وإدخال تحسينات جديدة عليها كل عام، ويشتهر أيضاً بـ"كريج" بطل روايته "يوميات جبان" التي حققت مبيعات قياسية منذ صدورها، وهي رواية مسلسلة صدر منها حتى الآن 11 جزءاً.



3-ج. ك. رولينغ

حققت رولينغ أرباحاً في العام الماضي تُقدَّر بـ19 مليون دولار أميركي، بينما تقدر ثروتها بمليار دولار أميركي.











ربما تكون رولينغ أشهر من ضمتهم هذه القائمة؛ وذلك بفضل سلسلة هاري بوتر، التي حققت شهرة كبيرة بين الناس سواء كرواية أو فيلم سينمائي، فضلاً عن أعمالها الأخرى التي تحولت أيضاً إلي فيلم سينمائي بعنوان "الوحوش المذهلة وأين تجدها"، ومسرحية بعنوان "هاري بوتر والطفل الملعون" العام الماضي.





4- جون جريشام

حقق جوشام، المتخصص في أدب الجريمة، أرباحاً قدرت بـ18 مليون دولار أميركي، بينما تقدر ثروته بـ220 مليون دولار أميركي.



تعتمد رواياته على أنها تسلط الضوء على عالم الجريمة والمحاماة وثغرات القانون، من أشهر أعماله: محامي الشارع، وعيد الميلاد.. وغيرها من الأعمال الناجحة.



5- ستيفن كينغ

استطاع "ملك الرعب"، كما يلقبه عشاقه، أن يحقق أرباحاً قدرت بـ15 مليون دولار أميركي، بينما تقدر ثروته بـ450 مليون دولار أميركي.



يعد كينغ أفضل كاتب في أدب الرعب بالعالم، لذلك تم تحويل الكثير من أعماله الروائية إلى أفلام سينمائية وتليفزيونية، وهذا ما يمنحه الكثير من الأرباح سنوياً نظير إعادة طبع رواياته أو حقوق استخدام اسمه على شاشات السينما والتليفزيون.



6- دانيال ستيل

يُعرف عن ستيل أن معظم رواياتها تتصدر قائمة الأكثر مبيعاً منذ احترافها الكتابة، لذلك حققت أرباحاً العام الماضي تقدر بـ15 مليون دولار أميركي، بينما تقدر ثروتها بـ310 ملايين دولار أميركي.











تشتهر بأعمالها الرومانسية التي أقبل عليها الشباب بشغف، وهذا سر أرباحها الكثيرة، فضلاً عن تحويل 28 رواية لها إلى عمل تليفزيوني، ومن أشهر أعمالها: أبي، القُبلة، امرأة طيبة، العشيقة.



7- نورا روبرتس

أيضاً، تشتهر برواياتها الرومانسية التي لا تخلو أحياناً من الإثارة، والتشويق الذي يجعلها أقرب إلى عالم الجريمة، لذا استطاعت أن تحقق أرباحاً تقدر بـ15 مليون دولار أميركي، بينما تقدر ثروتها بـ340 مليون دولار أميركي.



أصدرت روبرتس قرابة 213 رواية منذ بدايتها، تصدر بعضها قوائم الأكثر مبيعاً، فضلاً عن أعمالها التي كتبتها باسم مستعار؛ وهي "سلسلة الموت". أما أشهر أعمالها فهي: الزهرة الزرقاء، وسقوط الأقنعة.



8- إ. إل. جيمس

رغم أن جيمس عُمرها الروائي قصير، فإنها استطاعت أن تحقق أرباحاً خيالية قدرت بـ14 مليون دولار أميركي، نظير 4 روايات فقط هي حصيلتها الأدبية والتي بدأت عام 2011، بينما تقدر ثروتها بـ60 مليون دولار أميركي.



عُرفت سلسلتها الروائية "50 ظلاً" بأنها من الروايات المثيرة للجدل، فضلاً عن أنها حققت مبيعات قياسية في المملكة المتحدة، فضلاً عن تحويل أول جزء منها إلى فيلم سينمائي عام 2015، وكان بعنوان "50 ظلاً رمادياً".



9- فيرونيكا روث

رصيدها عند القارئ 5 روايات فقط، لكنها استطاعت أن تحقق أرباحاً العام الماضي من إعادة طبع رواياتها تقدر بـ10 ملايين دولار أميركي، بينما تقدر ثروتها بـ275 مليون دولار أميركي.











تأتي هذه الأرباح ليس فقط نظير رواياتها التي حققت الأكثر مبيعاً فقط، وتندرج ضمن روايات الخيال العلمي، أيضاً تم تحويل بعض تلك الروايات إلى أفلام سينمائية، ومن أشهر أعمالها: حفر الوسم، وأربعة، والمتمردة.



10- جون غرين

تحمل روايات غرين طابع المغامرة، خاصة أنها موجهة للأطفال والمراهقين، واستطاع من خلال تلك الموهبة أن يحقق أرباحاً العام الماضي قدرت بـ10 ملايين دولار أميركي.



يُعرف غرين بأنه مدون ومنتج أفلام فيديو على يوتيوب أيضاً، ومن أشهر أعماله: البحث عن ألاسكا، وأوراق المدينة.



هناك كتاب آخرون في هذه القائمة، أثبتوا أنه يمكن للروائي أن يكون مليونيراً من بيع أعماله وهم: باولا هوكينز، وجورج مارتين، ووريك ريوردان، ودان براون .. كل هؤلاء حققوا أرباحاً العام الماضي قرابة الـ10 ملايين دولار أميركي.