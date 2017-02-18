"أنا أنضج من عمري ولن أخسر أصدقائي".. 19 جملة يظنها المراهقون حقيقة

هذه هي السنوات التي تكون فيها الأمور إما سوداء وإما بيضاء. يترسخ في قناعاتنا، ألا نترك مجالاً للكبار حتى يقنعونا بأنها "ليست نهاية العالم"، وأنه "سوف يأتى يوم وتفهم"، "ستغير رأيك عندما تكبر". لا محالة، سينتهي بك الأمر حقاً إلى النضج، وحينها ستعترف بأنهم كانوا على حق، رغم أن هذا الاعتراف في الواقع سيكون ضربة لكبريائك.

وقد جمع موقع Buzzfeed قائمة من 19 جملة، تبدو للمراهقين حقيقية لا تقبل الجدل، ولكنهم على مضض سيعيدون التفكير فيها مرة أخرى.





1- عاجلاً أو آجلاً كل البثور ستختفي











هي دائماً موجودة، قد تزيد أو تقل، لكنها دائماً على استعداد للظهور (خاصة قبل أي مناسبة هامة). على أية حال، أنا على يقين بأنه بعد المراهقة سيميل جلدي إلى التحسن، على الأقل قليلاً.





2- 1000 جنيه مال كثير



حتى هذه اللحظة، لم يعش المرء بمفرده، لم يعش بين الفواتير والسكن والطعام وكل شيء آخر. فلنندم على تلك الأوقات التى كان يكفينا فيها أن نحلم بالكبر.





3- كل شخص يمكن أن يجعل الأمور تسير بالطريقة التي يريدها إلا أنا



وهي واحدة من أكبر الأكاذيب: ليس فقط حينها، ولكن الآن أيضاً.





4- أنا أنضج من عمري











الجميع يفكر في ذلك مرة واحدة على الأقل في أثناء المراهقة. إلا أنه بعد مرور 10 سنوات، نجد أننا كنا نقوم بسلوكيات معينة كانت حمقاء جداً. ومن ثم، ندرك أننا أصبحنا ناضجين.





5- هي ليست مجرد مرحلة عابرة.. أنا حقاً هكذا!



وبعد ذلك، تقوم بإخفاء صور تلك المرحلة، من قصّات الشعر والملابس المنافية للعقل.





6 - أشعر حقاً بالبلوغ











التفكير في كون شخص بالغ لديه 16عاماً مضحك جداً. فعندما يصل إلى عمر الثلاثين، يدرك أن ذلك العمر لم يكن كافياً حقاً للشعور بالبلوغ.





7- صداع الكحوليات ليس بهذا السوء



إن كان الشباب يعتقدون ذلك، فهم لم يشربوا بعد كثيراً، حتى يشعروا بالألم لأكثر من يوم مثل الكبار، ولم يقاوم الجسم، ببطءٍ، الكحول ثم الألم.





8- الجوارب؟ من أي نوع تكون هذه الهدية؟











هي هدية رائعة حقاً، لكن البديل الوحيد لك أن تذهب وتشتريها لنفسك.





9- لا أستطيع الانتظار.. أريد أن آتي وأذهب حينما أرغب!



بعد 20 عاماً، فإن الوضع يصبح العكس، تأخذنا الحياة ولا تترك أي وقت لنذهب إلا إلى السرير.





10- عند سن الـ18 أشعر حقاً بأنني كبرت











أنت حقاً لم تكبر بالقدر الكافي. فإذا نظرت إلى الوراء، لم يتغير شيءٌ من مسؤولياتك بعد.





11- البقاء في المنزل ليلة الجمعة أمر ممل جداً



مع مرور السنوات، سوف تتحول ليلة الجمعة إلى نوع آخر من البهجة، حيث إنك والبطانية والتلفاز وينتهي الأمر بقيلولة، قبل الزحف إلى السرير. وتُعتبر أيضاً هذه متعة.





12- أصدقائي هم الأفضل في العالم ونحن لن يخسر بعضنا بعضاً أبداً











فقط، في أثناء الالتحاق بالكلية أو البدء بالعمل، وبعد ذلك، كل شخص سوف يأخذ طريقه الخاص. ومن هنا، ننتقل إلى الحقيقة التالية.





13- عندما نكبر سيكون من السهل أن يرى بعضنا بعضاً كثيراً



العكس تماماً، خاصة عندما نحاول بشتى الطرق أن يرى بعضنا بعضاً، فإننا لن نملك الوقت. وستزداد صعوبة التوفيق؛ بسبب كثرة الالتزامات.





14- سآخذ حُجرة منفصلة عن المنزل



هذا هو حلم كل فتى، لكن القليل جداً يتمكنون من تحقيق ذلك. عادةً، تؤدي الحياة المنعزلة في غرفهم إلى عددٍ كبير من الصراعات المستمرة؛ مثل: عدم غسل الأطباق، والشعور بالملل في أثناء التنظيف، وفوضوية الحجرة.





15 - ربما قبل عمر الثلاثين سوف يكون لي منزلي الخاص!



ربما. لكن على الأرجح، أعظم ما يمكنك أن تطمع فيه هو شقة مستأجرة (التي ستضع فيها كل أموالك، وسيصبح مبلغ 1000 جنيه فجأة قليلاً جداً).





16- سأفرش منزلي بالكثير من أثاث "يكيا"











جميل جداً أن ننظر إلى الصور، لكنها في كثير من الأحيان تكون خادعة؛ لأن تحمّل نفقات ذلك لن يكون هيناً.





17- الخروج مع فتاة (أو فتى) سيكون أسهل بكثير



ولِمَ لا؟ على أقل تقدير، فإن ذلك سوف يعيد تفكيرك فيما كنت عليه من تفاؤل، فقضاء المساء بابتسامة جميلة أفضل من البقاء أعزب.





18- في يوم من الأيام سوف أقع في الحب وسوف يكون كل شيء أكثر سهولة



أو أكثر تعقيداً. لا شك في أن الحياة الزوجية بها العديد من الأوقات الجميلة، لكن بها أيضاً ضِعف المشاكل.





19- أنا أعرف بالضبط ما أريد فعله في حياتي











في مرحلة المراهقة عبارة رائعة لإغلاق أي مناقشة؛ "أنا أعرف بالضبط ما أريد فعله في حياتي".

الدليل الوحيد على ذلك، هو أن يشمروا عن سواعدهم ويبتكرون طرقاً لتحقيق تلك الحياة التي يحلمون بها.

- هذا الموضوع مترجم عن النسخة الإيطالية لـ"هافينغتون بوست". للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.