أبٌ يقتل أولاده الثلاثة طعناً ويضرم النار في نفسه جنوب قطاع غزة.. والسلطات تدلي بتصريحات عن الحادث

أقدم مواطنٌ فلسطيني على قتل أبنائه الثلاثة، بينهم طفلان، قبل أن يضرم النار بنفسه في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، ما أسفر عن إصابته بجروح، بحسب ما أفادت حكومة حماس في غزة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحماس أشرف القدرة في تصريح "وفاة صباح طلال أبو ضباع (18 عاماً) ومحمد طلال أبو ضباع (تسعة أعوام) وشيرين طلال أبو ضباع (12 عاماً)، وإصابة والدهم بحروق شديدة في أنحاء الجسم".

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحماس في بيان أن الأشقاء الثلاثة قضوا "إثر حريق بمنزل أحد المواطنين في منطقة البلد وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

وأشارت إلى أن "الشرطة فتحت تحقيقاً بمشاركة الأدلة الجنائية لمعرفة ظروف وملابسات الحادث".

وفي وقت لاحق، أعلن المتحدث باسم شرطة حماس أيمن البطنيجي في بيان أن "تحقيقات الأدلة الجنائية التابعة للشرطة أظهرت قيام المواطن بطعن أبنائه الثلاثة قبل أن يشعل أسطوانة الغاز بنفسه، الأمر الذي أدى إلى نشوب حريق في المنزل وانفجار أسطوانة الغاز".

وأشار البطنيجي إلى أن الأب "يعمل موظفاً لدى السلطة ويعاني منذ فترة من اضطرابات نفسية".