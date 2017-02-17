هل سمعت بـ "سياحة السكك الحديدية"؟ إليك أمتع 50 رحلة قطار على وجه الأرض

رغم مرور نحو قرنين على اختراع روبرت ستيفنسون للصاروخ، يبقى السفر بالقطار أحد أكثر الوسائل تحضراً للانتقال من النقطة “أ” إلى النقطة “ب”.

إذ يوفر فرصة الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الساحرة من مقعدك الهادئ، ويوفر لك مساحة للجلوس والتحديق، أو للقراءة والحديث، أو للاستمتاع بلحظات التأمل الهادئة والحركة المتأرجحة المطمئنة وصوت المحركات.

تقدم رحلات القطار الفاخرة، المترفة والأسطورية غالباً والتي اعتادت صحيفة The Telegraph البريطانية تقديمها لقرائها، فرصةً تناول الطعام الراقي والاستمتاع برقي المدرسة القديمة، حيث يمكنك الرجوع إلى عصر الخدمة الفضية في عربة الطعام وأنغام البيانو الراقية.

صحيفة The Telegraph البريطانية أعدت قائمةً بأفضل 50 رحلة قطار على وجه الأرض، واضعةً في الحسبان الاعتبارات الموسمية: من تجربة الثلوج الروسية في الشتاء، والاستمتاع بمنظر زهور جبال البرانس في الربيع، ومن سحر تسلق الجبال في كندا صيفاً وحتى رؤية الألوان المشهورة في الخريف الأميركي.

إليكم أعظم رحلات القطار، والأوقات المفضلة للاستمتاع بها:

يناير/كانون الأول

1- Arctic Explorer، روسيا









ينطلق القطار الفخم عبر أراضي روسيا الجليدية باتجاه الدائرة القطبية الشمالية. في ليلة رأس السنة ستكون قد استمتعت بحفل عشاء يضم الكافيار والشمبانيا والموسيقى الحية، وستحظى بفرصة تأمل هذه البلاد الضخمة باهرة الحسن حين تستيقظ.

وخلال الرحلة، سترى المجسمات الثلجية وكلاب الهاسكي والسلطعونات القطبية والمدن القديمة ذات الأسوار. كما ستستمتع بركوب زلاجات الجليد التي تجرها الخيول وسماع الغناء الكورالي للرهبان. لن تكون رحلة رخيصة، إلا أن هذه الرحلة بين زيارة موسكو وسان بطرسبرغ، هي طريقة رائعة لاستقبال العام الجديد.

تتكلف الرحلة القطبية التي تبلغ مدتها 12 يوماً 7995 جنيه استرليني لقاء 6 ليالٍ على القطار، و5 ليال إقامة في فنادق من فئة الخمس نجوم، شاملة الوجبات والرحلات، ولا تشمل الطيران. تغادر الرحلة القادمة في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2017.

2- Jungfrau، سويسرا









تتميز هذه الرحلة بتقديمها جو الشتاء الصافي من خلال المرور بأجمل المناظر الطبيعية الخلابة على طول خطوط السكك الحديدية التي تصل إلى أعلى محطة قطارات أوروبية في يونغفراويتش (على ارتفاع 3454 أمتار).

تمتد رحلة القطار من إنترلاكن وعبر الوادي الضيق لنهر لوتشينا، قبل أن يتسلق المنحدرات المفتوحة التي تعلو لوتيربرونين، بينما تتغير المشاهد عبر ثلاة من أشهر الجبال السويسرية: مونك وإيجر ويونغفراو.

مؤخراً انضمت قطارات جديدة إلى الخدمة، وقللت وقت الرحلة بين كلين شايديغ ويونغفراويتش بحوالي 15 دقيقة. تتكلف الرحلة بين إنترلاكن و ويونغفراويتش 210.80 فرنك سويسري (169 جنيه استرليني)، و85 جنيه استرليني باستخدام البطاقة السويسرية بنصف الأجرة، يمكن حجزها عبر مركز السفر السويسري.

3- TranzAlpine، نيوزيلندا









يتزامن فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الشمالي مع فصل الصيف في جنوبها، لذلك ليس هناك وقت أكثر مناسبة للانطلاق على متن أشهر خطوط KiwiRail النيوزيلندية في درجات حرارة لا تتجاوز 20 درجة مئوية.

تبدأ الرحلة من كرايستشرش، من سهول كانتربري، بأشجارها المتشابكة. ومن سبرينغفيلد، يتجه القطار لتسلق جبال الآلب الجنوبية، حيث يمكن الاستمتاع بالمناظر الخلابة لوادي نهر ويمكاريري الضيق، الذي يحسن مشاهدته عبر عربة الملاحظة المفتوحة.

يحتاج خط السكة الحديدية إلى العديد من الجسور والأنفاق ليصل إلى قمة ممر آرثر، أعلى قمم نيوزيلندا على ارتفاع 739 متر. تسمح فترة التوقف لحوالي 20 دقيقة للركاب بمد أٌدامهم، قبل الانضمام إلى القطار من جديد لدخول نفق أوتيرا الذي يمثل خلاصة جهد سكان ويلز على مدار 37 عاماً. بنهاية الرحلة في ميناء الفحم في جرايماوث، ترسو القوارب في رورو هيرالد التي يزداد اعتمادها على السياحة في الوقت الحالي عن الماس الأسود.

تكلف هذه الرحلة 104 جنيه استرليني للذهاب أو الإياب، ويمكن حجزها عبر KiwiRail Scenic Trains.

4- قطار مراكش السريع Marrakesh Express، المغرب









في العام 1966، صعد المطرب ديفيد كروسبي على متن قطار مراكش السريع من الدار البيضاء وغنى "الغروب في عينيك.. عبر السماوات المغربية الصافية”.

يوفر لك قطار النوم من طنجة الواقعة على البحر المتوسط، أكثر الرحلات سحراً عبر المغرب. بعد تحركه على ساحل الأطلنطي، يجتاز القطار الكثبان والآجام الصحراوية، ليصل في الساعة 8.10 صباحاً إلى مراكش، بالقرب من ساحة جامع الفنا، في الوقت المناسب لتناول الإفطار وسط سحرة الثعابين ورواة القصص المقيمين في الساحة.

لن تجد قطاراً شبيهاً بالقطار الأزرق. تدفعك الكبائن الأربعة المتاحة في الخدمة إلى النوم، بينما يقطع القطار بهدوء 400 ميلاً عبر ليل شمال أفريقيا. في طنجة، عليك أن تنتظر استكمال المسار السريع الذي أوشك على الانتهاء، والذي سيضم أول قطارات القارة السريعة التي تبلغ سرعتها 200 ميلاً في الساعة بحلول العام 2018.

يمكنك حجز تذكرة سرير من الماكينات الإلكترونية أو شباك الحجز في محطة مدينة طنجة.

5- قطار النوم المتجه إلى جبال الآلب

هل مللت من رحلات الطيران المبكرة المتجهة إلى المنحدرات، ولا ترتاح أثناء حجز المقعد الليلي على خطوط قطارت يوروستار؟ هناك وسيلة أكثر لطفاً عبر قطار النوم إن عزمت على السفر إلى جبال الآلب والمنتجعات المختلفة في فبراير/شباط مثل منتجع سيريه شيفاليه الملائم للعائلات والقريب من محطة بريانكون.

يمكنك أن تستقل قطار يوروستار من سانت بانكراس في لندن إلى محطة شمال باريس، حيث يمكنك استخدام المترو أو إحدى سيارات الأجرة حتى محطة غار أوستارليتز، لاستقلال قطار النوم الذي يغادر في الساعة 21.22 حتى بريانكون.

وبما أن القطار لا يحتوي عربةً للطعام، فعليك اتباع نهج الفرنسيين وتجهيز بعض المؤونة معك أو تناول الطعام حين تصل إلى باريس أولاً.

يصل القطار إلى بريانكون في الساعة 8.30. وتبدأ قيمة تذاكر العودة من 142 جنيه استرليني لقاء مكان في إحدى عربات النوم التي تضم ستة أماكن.

6- جبال هارز، ألمانيا









ستستمتع بتسلقجبال بروكين أثناء الرحلة الممتدة لخمس ليالي والمقدمة من Railtrail tours إلى جبال هارز.

تقدم بروكين، التي كانت إحدى مراكز مراقبة الاتصالات في ألمانيا الشرقية ذات يوم، عرضاً يومياً للقوة البخارية في أوروبا عبر قاطراتها التي تمر عبر الغابات الصنوبرية وخارج المعالم الشبيهة بلوحات كاسبر ديفيد فريدريك.

تبدأ هذه العطلة في قطار يورستار في محطة سانت بانكراس في لندن، وتستمر عبر القطار فائق السرعة من بروكسل وحتى فوبرتال للإقامة لليلة واحدة.

بعد الوصول إلى الفندق في فيرنغيرود، يقضي الزوار 3 أيام في استكشاف جبال هارز ومدنها المنتمية للعصور الوسطى. يتبعها يوم في غوسلار بمبانيها المؤطرة بالخشب والقصر الإمبراطوري الذي يعود للقرن 11. بينما تنضم كفيدلينبورغ إلى رحلة أخرى شديدة الاختلاف ما بين كفيدلينبورغ وأليكسسباد. تقدم RailDiscoveries رحلة مشابهة مكونة من 6 ليالي في الربيع والصيف.

تبددأ تكلفة الرحلة (نصف إقامة) من 795 جنيه استرليني مع Railtrail Tours ومن 875 جنيه استرليني (مقابل رحلة نصف إقامة) مع Rail Discoveries.

7- سكة حديد جبل أليشان، تايوان









أحد أبرز أحداث التقويم التايواني هو مهرجان المصابيح، والذي يأتي في 11 فبراير/شباط هذا العام. إذ تضي الألعاب النارية الشوارع والمسيرات التي تحمل المصابيح المزخرفة وإطلاقها في الليل، تُصنع بعض المصابيح مماثلة لحيوان العام بحسب الأبراج.

يعد الاحتفال في بينغ شي أحد أكثر الاحتفالات إثارة، ويصل إليه العديد من القطارات القادمة من تايبيه، حيث تبدأ هذه الرحلات باستكشاف العاصمة ليوم كامل.

تعد تايوان إحدى البلاد سهلة الزيارة بالنسبة للمسافرين المستقلين، وتستغل هذه الرحلة ميزة شبكة السكك الحديدية المتميزة والمنتشرة لزيارة نيوان، حيث المطبخ التقليدي، وتاينان، العاصمة التاريخية السابقة والتي تُقارن بكيوتو اليابانية. أما أبرز السكك الحديدية التايوانية فهو خط جبل أليشان، والذي شُيِّد لاستخراج الأخشاب من الغابةـ إلا أنها الآن تقدم نقطة خلابة لمشاهدة شروق الشمس.

الحجز عبر Cox & Kings، بدءاً من 3225 جنيه استرليني، شاملة الطيران والانتقالات والإفطار ووجبتي غداء ووجبة عشاء، بالإضافة إلى مرشد خاص وسائق في المدينة.

8- نيو أورليانز، أميركا

A post shared by M A G G I E L I N (@mqxlin) on Jul 8, 2016 at 6:43pm PDT

تبدأ هذه الرحلة الممتدة لـ 14 ليلة، والمقدمة من Great Rail Journeys، من تشاتانوغا. ومن هنا يمكنك استقلال القطار عبر وادي تينيسي لتصل إلى "الميل الأميركي المذهل”.

بُني منحدر السكة الحديدية في 195 لخدمة فندق على قمة الجبل، ينحدر جزء من المسار بنسبة 73% وهو ما يجعله الأكثر انحداراً على مستوى العالم.

تصل الرحلة إلى نيو أورليانز بعد جولتها عبر أشهر أماكن تينيسي: مصنع تقطير جاك دانيالز في لينشبرغ والعشاء مع أسرة جوني كاش في ناشفيل ومتحف ألفيس بريسلي في ممفيس. وتصل الرحلة في الوقت المناسب لاحتفال ماردي جرا في فبراير/ شباط. ويشمل سعر الرحلة تذكرة للمهرجان الاحتفالي.

تبدأ تكلفة الرحلة المقدمة من Great Rail Journeys من 2795 جنيه استرليني.

مارس/آذار

9- قطار النوم من موسكو، روسيا









لا يمكن لرحلة أخرى تلخيص الانتقال بين الشتاء والربيع مثلمت تفعل رحلة القطار القارية الأطول والتي تقدمها خطوط السكك الحديدية الروسية أسبوعياً عبر قطار موسكو للنوم.

يغادر القطار رقم 17 محطة بيلوروسكي صباح الخميس من كل أسبوع. في هذا الوقت من العام، وبينما تقترب درجة الحرارة في الخارج من التجمد، من المغري طلب الفودكا المثلجة، بينما تمر عبر الغابات البيلاروسية المتجمدة. منذ 1860، طارد الأرستقرطيون الروس الشمس على نفس هذا المسار، والذي توقف لأسباب واضحة إبان الثورة الروسية. قبل أن يعود من جديد في 2010.

ستستمتع بالنوم في ليلتك الأولى بعد مغادرتك لموسكو، قبل أن تمد قدميك في الصباح التالي في محطة القطار الحدودية التشيكية. وتمر هذه الرحلة عبر 8 دول، إذ تمر بفيينا وميلان وفجر الريفييرا في سان ريمو، قبل أن تصل إلى نيس للاستمتاع بإفطار مشمس في متنزه بروميناد دي أنغليه.

تبلغ تكلفة الشخص في عربة النوم الفارهة المجهزة لشخصين حوالي 332 جنيه استرليني، وهناك خصم للمجموعات والعائلات والراغبين في قضاء شهر العسل.

10- South China Explorer، الصين









مثَّل افتتاح خط آخر للسكك الحديدية فائقة السرعة في الصين في نهاية العام 2016 بين غوييانغ وكونمينغ، خبراً سعيداً لأولئك الراغبين في استكشاف المزيد من هذه البلاد عبر القطار بدلاً من الجو. تتوقف رحلة قطار الصين الجنوبي الممتدة لـ17 ليلة والتي تقدمها Bamboo Travel، في ليجيانغ ودالي والقسم الأعلى من نهر اليانغستي عند وادي وثوب النمر (تايجر ليبينغ)، وكونمينغ، التي يستقل منها الزوار القطار حتى مقاطعة قويتشو، قبل الاتجاه إلى ممرات الأرز في جيابانغ والمعالم الخلابة في يانغشتو. يمكن أخذ هذه الجولة في أي وقت من العام، إلا أن نسمات الربيع الأولى لها بريقها الخاص.

يمكن تعديل هذه الرحلة أو تقليل مدتها. تبدأ تكلفة الرحلة من حوالي 3500 جنيه استرليني، شاملة الطيران والإقامة والوجبات والانتقالات والمرشدين.

11- القطار "الطلقة" إلى هوكايدو









يتزامن مارس/ آذار مع بداية موسم الكرز في أكبر الجزر اليابانية، هونشو. كما يتزامن مع الذكرى الأولى للعبة اليابان الأحدث: قطار الشنيكانسن من طوكيو إلى المدينة الساحلية الشمالية هاكوداته.

كانت هذه أخباراً كبرى لسببين، الأول هو أنها مثلت امتداداً لقطارات "الطلقة" - التي أبهرت العالم للمرة الأولى في أوليمبياد 1946 - إلى جزيرة هوكايدو الشمالية.

إنها أرض الينابيع الساخنة والطعام البحري المذهل والذي يمكنك تناوله في سوق أسياتشي المقابل لمحطة القطار بأسعار أقل مما في العاصمة اليابانية. ثانياً، تعتبر الرحلة ذاتها نبذة لما كان يمكن أن تصبح عليه خطوط السكك الحديدية البريطانية. فالحجز في فئة Gran يوفر لك نادلاً وشراب ونعال مجانية، وهو ما لا تحصل عليه في رحلات القطار المتجهة إلى يورك. يتمم المرور عبر نفق سايكن الموجود تحت بحر اليابان هذه الرحلة الممتدة لـ 825 كيلومتر.

تبدأ تكلفة الرحلة من طوكيو إلى هوكايدو من 155 جنيه استرليني، ويمكنك شراء التذاكر من أكشاك المحطة الإلكترونية المتحدثة بالإنجليزية الموجودة في اليابان. بدءاً من مارس، سيكون متاحاً شراء بطاقة خطوط السكك الحديدية اليابانية للمرة الأولى. تُكلف البطاقة من فئة الدرجة الأولى ولمدة 7 أيام، وتشمل السفر على متن معظم القطارات "الطلقة"، 266 جنيه استرليني.

12- قطار النرويج الشمالي “المتجمد"

في مارس/ آذار، تفتح النرويج عينيها على ضوء الربيع النهاري، إلا أن التضاريس ذات الطابع التولكيني الممتدة بين بيرجن وترودندهايم ما تزال مغطاة بالثلوج. ولذا تركز هذه الرحلة الجديدة، التي تقدمها Great Rail Journeys والتي تزور ما لا يقل عن 3 مواقع للتراث العالمي بحسب قائمة اليونسكو، على بلدة رورس، محل إلهام فيلم ديزني Frozen.

تشمل الثلاثة ليالي العديد من الأنشطة مثل ركوب حيوانات الرنة، والشوتء داخل كوخ خشبي. أما محط أنظار محبي القطارات، فهي سكك حديد فلام، والتي تم اعتبارها أكثر رحلات القطار تميزاً بحسب تصويت موقع Lonely Planet.

يبدأ خط الرحلة من سوجنفيورد Sognefjord الواقعة على مستوى سطح البحر، ثم يمر بالشلالات وصولاً إلى محطة ميردال الجبلية على ارتفاع 867 متر. احتفظ بمكان لوليمة الفايكينغ التقليدية، المكونة من كمية من اللحك والسمك المقدم على لوح.

تقدم Great Rail Journeys هذه الرحلة الممتدة لتسعة ليالي بدءاً من 11 مارس/ آذار لقاء 1695 جنيه استرليني، شاملة الطيران والإقامة.

أبريل/ نيسان

13- القطار الأصفر الصغير، البرانس

تمثل بداية الربيع الوقت المناسب لاكتشاف هضاب البرانس العالية المليئة بالزهور الجبلية اليتي سحرت الفنان الاسكتلندي رينيه ماكينتوش، والذي وصفها بأرض الخيال. يتسلق القطار الأصفر الصغير حوالي 40 ميلاً من السكك الحديدية الضيقة، من مدينة Villefranche-de-Conflent المحصنة والتي تعود للقرون الوسطى وحتى الحدود الإسبانية، مروراً بأعلى محظات السكك الحديدية في فرنسا.

إنها رحلة سحرية عبر المكان والزمان اللذان تم تحديهما عبر الهندسة الجريئة وصافرات القطار المرحة لما يزيد على قرن من الزمان.دخلت معظم عربات القطار إلى الخدمة في 1909، ومازالت تنطلق على القضبان عبر الوديان والجسور، بينما تنظر بغطرسة إلى الطريق إلى أندورا الذي يمتد أسفلها.

تبلغ قيمة التذكرة 12 جنيه استرليني من فيلافرانشيه دي كونفلينت Villefranche-de-Conflent وحتى فونت روميو Font- Romeau.

14- Grand Hibernian، آيرلندا

A post shared by Belmond Grand Hibernian (@belmondgrandhibernian) on Sep 12, 2016 at 3:10am PDT

فوجئ السكان قليلاً في العام الماضي عندما قدمت شركة بلموند للفنادق قطاراً فاخراً للنوم إلى الجزيرة التي يبلغ طولها 300 ميلاً فقط وعرضها حوالي 170 ميلاً.

الزوار الأثرياء، من ناحية أخرى، استغلوا الفرصة لزيارة المواقع السياحية المشابهة لـ"تجربة تيتانيك" في الشمال إلى قلعة بلارني في الجنوب، في رحلات سريعة ذهاباً وإياباً بينهما في منزل ريفي يسير على القضبان ويضم اثنين من المطاعم بالإضافة إلى الحانة وما تقدمه من مناظر دائمة التغيير. يتوقف القطار ليلاً (أو "يدخل الإسطبل" كما تسميه بلموند) في محطة هادئة.

جزيرة إيمرالد (أو الزمرد) خضراء لسبب ما، ولتفادي أسوأ فترات الرطوبة يعمل القطار فقط بين أبريل/نيسان وأكتوبر/كانون الأول. كن واحداً ضمن أول رحلة في عام 2017.

تبدأ تكلفة ليلتان من رحلة آيرلندا على جراند هيبرنيان بما في ذلك الوجبات والمشروبات والترفيه والرحلات من 3,318 جنيه استرليني (belmond.com).

15- Shongololo Express، أفريقيا

A post shared by Shongololo Express (@shongololoexpress) on Feb 6, 2014 at 12:03am PST

يقدم قطار شونغولولو إكسبريس، والذي استحوذت عليه مؤخراً شركة القطارات الفاخرة Rovos Rail في جنوب أفريقيا، هذا الشهر مغامرة عبر الجزء الجنوبي لمدة 12 يوماً من بريتوريا.

القطار الذي مملوكاً للحكومة في وقت سابق، اكتسب مظهراً جديداً متألقاً، ومراقبة إضافية وعربات الطعام ورحلات أقصر خارج القطار.يوفر لك القطار رؤية بعض أجزاء من أفريقيا التي زارها القليل من السياح، و"الدودة الألفية" تشق طريقها الى شلالات فيكتوريا، وزيارة أربع محميات، بما في ذلك كروجر مع مشاهدة اللعب، والسفر عبر جنوب أفريقيا وموزمبيق وسوازيلاند وزيمبابوي، مع زيارات إلى مابوتو ومباكا. وذروة الرحلة عبر نهر زامبيزي وقت الغروب.

في الفترة من 13-24 أبريل/نيسان؛ تبدأ الأسعار لفردين في غرفة ذهبية من 2,959 جنيه استرليني، أو في غرفة أكبر مع صالة خاصة (زمردية)، من 3,698 جنيه استرليني (shongololo.com).

16- Manx Electric Railway، جزيرة مان

القليل من الجزر يجتمع فيها الكثير من الاهتمام بتراث السكك الحديدية مثل ما هو عليه الحال في جزيرة مان. ولديها ثلاث خدمات مبهجة: سكك حديد مانكس الكهربائية (أكبر سكك حديدية بريطانية كلاسيكية ذات قياس ضيق) وتمتد شمالاً من دوغلاس، العاصمة، إلى رمزي، والسكك الحديدية البخارية لجزيرة مان وتمتد جنوباً إلى ميناء ايرين، والسكك الحديدية لجبل سنافيل التي تصعد الجبل الوحيد في الجزيرة. إلا أنها تعتبر السكك الحديدية الجبلية الكهربائية الوحيدة في بريطانيا و(في يوم صاف) تستطيع أن ترى انكلترا واسكتلندا وويلز وآيرلندا من القمة.

تمثل جزيرة مان، مع الشعور العام بالحنين والتنوع المدهش للمناظر الطبيعية، المكان المثالي لهذا كله ... بالإضافة إلى السمارات التي رسمتها عربات الخيول - المعروفة محليا باسم "مسارات النَخْب" - والتي تمتد بطول متنزه دوغلاس.

تقدم رحلات جريت ريلز عطلة لستة أيام في السكك الحديدية العتيقة في جزيرة مان مقابل تكلفة تبدأ من 645 جنيه استرليني. تشمل الإقامة خمس ليال مع وجبتي طعام، والرحلات التراثية بالسكك الحديدية وركوب العبارة.

مايو/أيار

17- Andean Explorer، بيرو

تعد منطقة كوزكو في البيرو مركزاً للرحالة. وهي بمثابة مقياس لمدى نجاح السياحة في البلاد، وإعتباراً من مايو/أيار سوف تكون المدينة نقطة انطلاق لرحلات "أول قطار نوم فاخر" في أميركا الجنوبية، وهو "أنديان إكسبلورر" الذي يتسع لعدد 68 راكباً، والذي تديره شركة بلموند.

القطار سيسافر في رحلات لليلة وليلتين على واحد من أعلى السكك الحديدية على كوكب الأرض، عبر قمة "لا رايا" التي ترتفع 4,313 متر، إلى بحيرة تيتيكاكا ومدينة أريكويبا الموجودة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. هناك عربتان للطعام، وسطح مفتوح للمراقبة في الهواء الطلق، وعربة إستراحة و34 غرفة، كلها أجنحة.

السعر يبدأ من 462 دولار أميركي (370 جنيه استرليني) في الليلة الواحدة، بما في ذلك الوجبات، وبار مفتوح والرحلات (belmond.com)؛ وشركة لاست فرونتير (01296653000، lastfrontiers.com) تضع ركوب القطار ضمن الرحلة الكلاسيكية الجديدة لبيرو التي تمتد لمدة 14 يوماً على ركوب القطار، وتبدأ من 3,420 جنيه استرليني، بما في ذلك الرحلات الجوية.

18- أوزبكستان وطريق الحرير

تغامر شركة فيستينيوج للسفر هذا العام لأول مرة في الجمهورية السوفيتية السابقة أوزبكستان، وقد بيعت كل تذاكر أولى جولتيها السياحيتين وتبقى واحدة في مايو/آيار.

يقول المدير الذي خطط للرحلة آلان هايوود، أوزبكستان "ليست بلد المشاهد الجميلة، بل هي بلد المدن الجميلة التي تتمتع بتاريخ مثير للاهتمام”.

وتشمل تلك المدن سمرقند، مع وجود ثلاث مدارس دينية بها وتعود للعصور الوسطى في ساحة ريجستان الضخمة. وبُخارى، حيث محطة لثلاث ليال من الرحلة، وهي أفضل مثال محفوظ لمدينة من القرون الوسطى في آسيا الوسطى؛ وخوارزم، وهي مدينة داخلية تحدها جدران ضخمة من الطين. والعاصمة طشقند، حيث متحف السكك الحديدية في الهواء الطلق الذي يضم مجموعة رائعة من القاطرات السوفيتية السابقة وعربات السكك الحديدية.

تقدم فيستينيوج (01766772030، ffestiniogtravel.com) رحلة لمدة 12 يوماً للمغادرين يوم 5 مايو/آيار بسعر يبدأ من 2,130 جنيه استرليني، بما في ذلك الرحلات الجوية.

19- شيكي-شيما، اليابان

تفتتح السكك الحديدية اليابانية الشرقية (JR) هذا الشهر قطاراً سياحياً مكوّن من 10 عربات جديدة منها ست عربات للنوم، وتحتوي كل منها على جناحين فقط أو ثلاثة، وعربة طعام تقدم المأكولات اليابانية الشرقية، وعربة استراحة وعربتين بطابقين للمشاهدة عند كل نهاية من نهايتي القطار.

يبدو القطار مختلفاً تماماً عن أي قطار سياحي آخر على هذا الكوكب، ويفتح آفاقاً جديدة في تصميم القطارات الفاخرة. يجري تشغيل القطار على مدار السنة مع رحلات لمدة ليلة أو ثلاث ليال في الفترة من الربيع إلى الخريف، ولمدة ليلتين في رحلات فصل الشتاء.

تبدأ الرحلات من صالة فخمة في محطة أوينو في طوكيو، وتشمل الرحلة جولة في هونشو لزيارة أماكن مثل ياماناشي إلى جبل فوجي، ونيكو توشوجو شرين وأيزو إلى نسخة القلعة اليابانية التقليدية. أطول جولة هي زيارة ذهاب وعودة لجزيرة هوكايدو عن طريق نفق سيكان.

تكلف الرحلة تبدأ من 320,000 ين ياباني (2,201 جنيه استرليني) للشخص الواحد، بما في ذلك الوجبات والمشروبات: شيكي-شيما (jreast.co.jp/shiki-shima/en/course.html)؛ هيئة تنشيط السياحة اليابانية في أوروبا (02082371605، japanspeciallist.co.uk).

20- ساحل أمالفي، إيطاليا

ساحل أمالفي جميل للزيارة في أي وقت من السنة،إلا أن لشهر مايو/أيار سحراً خاصاً جداً. وتشمل هذه الجولة قطار يوروستار من لندن، وقطار ليريا فائق السرعة من باريس إلى زيوريخ، وركوب القطار الذي يطوف ببحيرة لوسيرن في طريقه إلى نفق جوتهارد (الذي أُفتتح بالكامل في ديسمبر/كانون أول الماضي)، وبعد المرور ببحيرة لوغانو يصل إلى ميلانو وإلى فلورنسا في متسع من الوقت لتسلق برج الجرس بجيوتو أو زيارة معارض أوفيزي أو بيتّي.

يشق القطار طريقه خلال ريف توسكان لروما ونابولي، حيث يوجد خيار الوصول إلى سورينتو بالقطار والحافلة، أو الخيار الأكثر رومانسية عبر رحلة على متن قارب بطول الساحل حيث المناظر الطبيعية الخلابة. محطة الوقوف الليلية في رحلة العودة تكون في واحدة من أكثر مدن إيطاليا بخساً لحقها، تورينو، بمتاحفها العالمية، والهندسة المعمارية الرائعة. يمر طريق العودة إلى باريس باستخدام يوروستار عبر جبال ألب سافوي ذات المناظر الخلابة.

تكلف رحلة لسبع ليال مع Rail bookers، بدءً من 1,189 جنيه استرليني.

يونيو/حزيران

21- اينلاندسبونان، السويد

لابلاند السويدية، واحدة من آخر البراري في أوروبا، هي المكان المثالي لتجربة شمس منتصف الليل - والقيام بذلك عن طريق القطار.

اينلاندسبونان (السكك الحديدية الداخلية)، تسافر 850 ميلاً إلى الشمال من وسط السويد، وتذهب لما هو أبعد من الدائرة القطبية الشمالية. وتشمل محطاته بلدة يوكموك، حيث يمكن أن تشاهد شمس منتصف الليل معظم شهر يونيو/حزيران وبداية يوليو/تموز.

هذا هو "السفر البطيء" في جوهره، رحلة متئدة تجذب حوالي 7,000 راكب خلال موسم الصيف. القطارات الصغيرة الذكية لها مقاعد مريحة على غرار شركات الطيران و"مضيفين" ناطقين بالانكليزية. وهي تقدم الوجبات الخفيفة والمشروبات الغازية والشاي والقهوة، بينما تقدم وجبات الاستراحات في المطاعم والمقاهي الموجودة بالمحطة، مع تبليغ الطلبات مسبقاً من على متن القطار بالهاتف. وتشمل الرحلات وقفات ليلية في فنادق على طول الطريق، وجولات سياحية، ومتاحف ونزهات.

تقدم إينلاندسبونان (0046771535353، inlandsbanan.se) سبع ليال في برنامج لابلاند، بما في ذلك إقامة ليلة في يوكموك، ولكن باستثناء الرحلات الدولية، بتكلفة تبدأ من 11,900 كرون سويدي (1,000 جنيه استرليني).

22- من أبردين إلى بنزناس، المملكة المتحدة

قد يبدو الأمر غريباَ، ولكن لماذا لا تذهب في أطول رحلة قطار في المملكة المتحدة في أطول يوم في السنة؟ في يوم 21 يونيو/حزيران، انقلاب الشمس الصيفي، رحلة لأكثر من 13 ساعة يمكن أن تأخذك من أبردين إلى بنزناس في ضوء النهار على طول الطريق، ووقت مغادرة متمدّن بعد الثامنة صباحاً.

الرحلة التي تديرها شركة كروسكونتري، تغطي 722 ميلاً، مع 39 محطة توقف - في اختبارٍ صعبٍ لقوة احتمال صوت مذيعي محطة أبردين.

تعد الرحلة بين برويك ودارلينغتون على خط ساحل الشرق الرئيسي واحدة من أكثر النزهات ذات المناظر الخلابة، قبل أن يتجه القطار من يورك من خلال ميدلاندز.

الحجز المبكر للذهاب يبدأ من 104 جنيه استرليني، وتذكرة الذهاب والعودة تبدأ من 258 جنيه استرليني (crosscountrytrains.co.uk).

23- Twilight Express، ميزوكاز - اليابان









تطلق السكك الحديدية اليابانية (JR) الغربية قطارها إلى ميزوكاز يوم 17 يونيو/حزيران، وتعد بأن يكون هادئاً على غرار خط شيكي - شيما، وعلى عكس القطارات السياحية الأخرى.

تصميم عربتي الأطراف يشبه خوذة الساموراي، ولكن بالداخل يظهر البذخ بتحفظ وهدوء: يلتقي الفن الكلاسيكي باليابان في القرن الواحد والعشرين. يتكون القطار من 10 عربات منها ستة للنوم تسع 30 شخصاً، وعربة الطعام، وعربة الاستراحة واثنين من "عربات مشاهدة معالم المدينة" مع منصات للرؤية في الأطراف.

يعد الشيف الياباني الحائز على أكبر عدد من نجوم ميشلان قوائم الطعام، والتي تهدف إلى غرس فهم أعمق للواشوكو والمطبخ الياباني.

الطرق الثلاث تبدأ في كيوتو وأوساكا وشيمونوسيكي وتقدم رحلات لليلة واحدة أو اثنتين لزيارة مواقع التراث العالمي، والحدائق الجيولوجية العالمية والمشاهد الطبيعية البكر في غرب اليابان، بالإضافة إلى الثقافة الغنية لكيوتو، وماتسو، وإيزومو ومياجيما، والمناظر الطبيعية الجميلة على طول بحر اليابان، وجبل دايزن وجزر سيتو في البحر الداخلي.

تنظم هيئة تنشيط السياحة اليابانية في أوروبا الرحلات، وتبدأ التكلفة من 270,000 ين ياباني (1,866 جنيه استرليني) للشخص الواحد.

24- الكنوز الهيلينية، اليونان









يأتي الصيف بسمائه الزرقاء في جنوب أوروبا على متن القطار الفاخر النسر الذهبي من أثينا إلى بودابست. روائع تاريخية من أجمل المدن في المنطقة تبدأ من الأكروبوليس والملعب الأولمبي الأصلي، قبل إتجاه القطار خلال وسط مقدونيا كي يتذوق الضيوف المأكولات المحلية والنبيذ في مركز سابق للإمبراطورية العثمانية.

المسارح القديمة، جدران من العصور الوسطى والحمامات العثمانية في بلوفديف في بلغاريا هي الوجهة المقبلة، تليها التحصينات والحمامات التركية في العاصمة الصربية بلغراد.

السوق هو أحد عوامل الجذب في المدينة القديمة لموستار، وهي منطقة مكتظة من الشوارع الضيقة مليئة بالحرف اليدوية التقليدية، وفي سراييفو، مع جو الحي التركي القديم، توجد أيضاً زيارة إلى مكان حادث اغتيال الأرشيدوق فرانز فرديناند الذي تسبب في اندلاع الحرب العالمية الأولى.

من 5,995 جنيه استرليني: من شركة Golden Eagle Luxury Trains.

يوليو/تموز

25- جولة هادريان مع فلايينغ سكوتسمان

محركٌ أيقوني على خط أيقوني؛ جولة شركة السكك الحديدية السياحية في هادريان في 29 يوليو/تموز تحدد مسار "الاسكتلندي الطائر" على طول خط سيتل-كارلايل في رحلة يوم واحد ذات مناظر خلابة في ذروة الصيف.

بدءاً من ديربي ومروراً بمحطات أخرى في ديربيشاير، يُسيّر القطار محرك ديزل، وهو يتجه إلى الشمال، ثم يستكمل الاسكتلندي المسير من هيليفيلد في شمال يوركشاير. تظهر المناظر الطبيعية الخلابة بينما يدور حول جسر ريبلهيد ويجاوز دنت، أعلى محطة انجلترا. بعد استراحة لمدة ساعتين في كارلايل (لا تفوت متحف تالي الرائع)، يتجه القطار شرقاً، عبر هولتويسل، إلى قرب نيوكاسل، مع مسار سور هادريان، الذي سميت الجولة باسمه. ثم يتجه جنوباً على الخط الرئيسي الساحلي الشرقي إلى يورك، حيث يأخذه الديزل من جديد للعودة إلى ديربي.

بدءاً من 129 استرليني مع شركة Railway Touring Company.

26- رحلة باريس - بوردو، فرنسا

يُفتتح خط فائق السرعة جديد طوله 188 ميل (302 كيلومتر) يوم 2 يوليو/تموز، بين تور وبوردو لخدمات TGV Océane بين باريس وخامس أكبر منطقة حضرية في فرنسا، وتقلل ما يصل إلى 70 دقيقة من الزمن المعتاد.

وسيتم تشغيل الخط بـ 17 قطاراً جديداً. إيجاد قطارٍ مريحٍ لن يصبح مشكلة، سوف تكون هناك 33 رحلة عودة يومياً بين باريس وبوردو، مع ستة قطارات مستمرة إلى تولوز. وأسرع القطارات بين العاصمة وبوردو تأخذ أربعة ساعات وتسع دقائق.

وتنظر يوروستار في إنشاء قطار مباشر إلى بوردو من لندن سانت بانكراس، يأخذ أربع ساعات، وافتتاح هذا الخط سيحسن التوقعات لمثل هذه الخدمة. من بين الأماكن التي يصل إليها بسرعة أكبر هي فوتورسكوب، والحديقة الترفيهية شمال بواتييه، وبواتييه نفسها وأنغولم (مع وصلات إلى ليموج).

التذاكر سوف تباع في مارس/آذار (0844848584، voyages-sncf.com).

27- شكسبير إكسبريس، المملكة المتحدة









رؤية قاطرة بخارية خضراء تماماً، تجر عربات قطارٍ مليئة بالشوكولاتة والكريمة من محطة برمينغهام سنو هيل إلى محطة ستراتفورد أبون آفون صار مشهداً عادياً في أيام الأحد الصيفية من منتصف يوليو/تموز حتى بداية سبتمبر/أيلول.

واحد من القطارات البخارية القليلة على سكك بريطانيا الحديدية، شكسبير إكسبريس، الذي يسلك رحلتي ذهاب وعودة عبر ريف وورويكشاير، بعربة طعام تقدم إفطاراً إنجليزياً كاملاً، أو غداء الأحد المشوي، أو وجبة شاي بعد الظهيرة حسب اختيار القطار.

عادةً ما تسلك القطارات خط شكسبير جنوباً عبر أماكن مرَّ بها شكسبير، مثل هينلي إن آردن وولمكيت، ثم يمر على الخط الرئيسي عبر سوليهال، ليسير القطار بأقصى سرعة مسموحة له، وهي 75 ميل/ساعة.

تذكرة الذهاب والعودة للكبار تكلف 25 جنيهاً استرلينياً إن كانت محجوزة مسبقاً، و30 جنيهاً استرلينياً في يوم الرحلة.أما التذكرة العائلية المحجوزة مسبقاً تكلف 55 جنيهاً استرلينياً، و60 جنيهاً استرلينياً في يوم الرحلة.

28- جبال روكي، كندا









تحل هذا الشهر الذكرى الـ 150 لاتحاد أول أربع ولايات كندية لتشكيل كندا المستقلة، ما يعد فرصة ممتازة لاكتشاف البلد عبر القطار، خاصة أن جبال روكي تكون جلية واضحة في الصيف. بالنسبة للكثيرين، تعتبر الممرات الجبلية الثلاثة في جبل روكي أفضل طريقة لاكتشاف كندا الطبيعية الجميلة.

توفر عربات القطار المقببة (عربات بقبة زجاجية) للركاب مناظر بانورامية، وطاقم القطار يضيف الكثير للتجربة، بالضبط كما يفعل الطعام، إذ يقدمون في وجبة الغداء طعاماً محلياً موسمياً، تُقدَم على مفارش بيضاء، وأطباق زجاجية فضية. يتوقف القطار مساءً ليستمتع الركاب بالحياة في فنادق ولاية بريتيش كولومبيا، في مدينة كويسنيل أو كاملوبس.

وبالنسبة لمن يريدون التجربة الكاملة بالمرور من المحيط الأطلسي حتى المحيط الهادئ، هناك رحلة على متن قطارات VIA عبر البلاد من هاليفاكس حتى فانكوفر عبر مونتريال وتورونتو، ما يعد خير تقديم لطبيعة كندا المتنوعة.

لا تزال السكة الحديدية من تورنتو لفانكوفر رمزاً على الطريقة التي التي أمَّنَت بها سكك حديد باسيفيك الكندية ولاية بريتيش كولومبيا من أجل الاتحاد.

تكلف الرحلة عبر ممرات جبال روكي (0800 088 5541; rockymountaineer.com) بدايةً من 1115 جنيه استرليني شاملة الوجبات على متن القطار والمبيت. أما شركة VIA (0845 644 3553; viarail.ca) فتوفر عربة للنوم (لشخصٍ أو اثنين) في رحلتها من تورونتو إلى فانكوفر، وتكلف بداية من 1764 دولار كندي (1063 جنيه استرليني)، شاملة الوجبات والاستفادة من الاستراحة والعربة المقببة.

أغسطس/آب

29- من باريس إلى إسطنبول

مرة في العام، ترسل شركة بِلموند قطاراتها الرائعة من باريس إلى إسطنبول والعكس، مقتفية تقريباً أثر قطار الشرق السريع الذي أُنشيء في أكتوبر/تشرين الأول 1883، التي تبذل الشركة أقصى جهدها لتكون رحلته مناسبة كبيرة مثله، حينما كان يجلس الركاب المدعوون مع ملك رومانيا.

يفضل ارتداء ربطة عنق سوداء عند العشاء، وتستقبل الركاب الشرائط والسجاجيد الحمراء في كل محطة يقف فيها القطار لزيارة المعالم أو للمبيت مرة في بودابست، ومرة في بوخارست. كما يعتبر السفر على متن القطار تجربة حقيقية للتعرف على فترة ما بين الحربين، ولا يمكن الاستحمام على القطار. أما الطعام فمعجزة فنية إذا ما نظرنا للمطبخ الصغير الذي يُطبَخ فيه، والخدمة لا يشوبها شائبة.

يمر القطار عبر جبال الآلب السويسرية والنمساوية، ثم السهول الهنغارية، ثم يعبر جبال الكاربات حيث تتوقف الرحلة لزيارة القلعة الملكية في سينايا. وبعد عبور نهر الدانوب ودخول بلغاريا، يتوقف القطار في فارنا لزيارة شاطئ البحر الأسود قبل أن يستكمل الرحلة بامتداد بحر مرمرة ليصل في نهاية المطاف إلى إسطنبول.

تكلف الرحلة 12.25 جنيه استرليني للشخص شاملة كل شيء عدا المشروبات: بلموند (0845 077 2222; belmond.com) .August



30- قطار الساحل الأزرق، فرنسا

يبدو وساحل البحر المتوسط في أفضل حالاته في الصيف، وهذه الرحلة التي تستغرق 75 دقيقة من مرسيليا إلى ميراماس أصبحت طريقة رائعة للاستمتاع بالمشهد المميز لغرب مرسيليا، بتلالها الوعرة، وقراها الفاتنة في ثنى الخلجان الجيرية العميقة.

تطوق السكة الرئيسية شمال بحيرة إيتون دو بير، لكن الطريق عبر بورت دو بوك يعانق الساحل، ما تطلب 23 نفقاً و18 جسراً مذهلاً صممها مشيد الجسور العظيم بول سيجورني، الذي من المحتمل أن يكون صادف، أثناء مد السكة الحديد، بعض الرسامين الذين احتشدوا حول قرية الصيد و محطة ليستاك، خاصة بول سيزان، الذي فُتِنَ بجودة ضوئه. يمكن أن تتوقف الرحلة في كاري لو رويه لتُفسح الطريق لرحلة بحرية.

تكلفة الرحلة ذهاباً وعودة تبدأ من 19 جنيهاً استرلينياً. (0844 848 5 848; voyages-sncf.com).

31- من لندن إلى إدنبرة، المملكة المتحدة

سيبلغ مهرجان إدنبرة، الذي سيبدأ في الرابع من أغسطس/آب، عامه الـ 70 هذه السنة. فهل يوجد ما هو أفضل من الاحتفال بهذه الذكرى عبر الوصول إلى سكة الساحل الشرقي الرئيسية عبر القطار؟ تبدأ الرحلة في لندن بالطبع، ولكن يمكنك أن تستقل القطار في الطريق في الجزء الأوسط أو الشمالي من البلاد دون أن تفوت الكثير من المشاهد الرائعة بعد مدينة يورك. (اجلس على اليمين).

سترى منظراً مدهشاً لكاتدرائية دورهام وقلعتها فوق التلة. وسيحي مَلَكُ الشمال القطار بجناحيه عند اقترابه من نيوكاسل ومروره بنهر التاين ومناظره الخلابة.

أما قرية آلنموث الساحلية الزاهية، فستضيف على الرحلة بهجة خاصة، فالجزيرة المقدسة تبدو للعيان من الشاطئ، ويعانق خط السكة الحديد الساحل مع لمحات من الساحل والخلجان. والوصول إلى مدينة بيرويك عبر جسر الحدود لا نظير له. أما الوصول إلى ويفرلي في إدنبرة فهو مبهر دائماً. والرحلة ممتعة حتى لو لم يعجبك المهرجان نفسه.

تذكرة الذهاب تبدأ من 25 جنيهاً استرلينياً، أو 50 جنيهاً لتذكرة الذهاب والعودة .

32- موستار إلى سراييفو، البوسنة والهرسك









قبل توقف السكة الحديدية للإصلاحات في العام 2015، كان خط سكك حديد البوسنة والهرسك الأكثر روعة يحمل عبق الماضي. تخيل عربات سويدية من الستينيات، مُفعمَة بمقاعد فخمة ومطافئ سجائر. هذا الربيع، سيُفتَتَح الخط من جديدٍ، بقطارات إسبانية تجوب السكة الوعرة. يشق نهر نيريتفا طريقه تحت جسر موستار العثماني ويسير إلى جانب السكة لأكثر من ثلاث ساعات.

حتى السكان المحليين يحبون مشهد السحاب عند اقتراب القطار من سراييفو، منافساً بذلك أى شيء يمكن أن تراه في سويسرا أو النرويج.

في كل أغسطس/آب، يبرز المهرجان السينمائي المدينة التي لن تجدها على قائمة أفضل مدن أوروبا. إلا أن كثيرين مثل روبرت دي نيرو، وآنجلينا جولي، وجون مالكوفيتش لم ينسوا تجربتهم مع الكباب البوسني (تشيفابي)، علاوة على نهر ميلياتسكا.

بتكلفة 4 جنيهات استرلينية، ستكون تكلفة الرحلة أقل من استقلال مترو أنفاق لندن. يمكنك أن تشتري تذكرة تلك الرحلة التي لا تتكرر مرتين في العمر من شباك التذاكر في موستار.

سبتمبر/أيلول

33- الأوديسا الصقلية، إيطاليا









عندما تبدأ أوراق الخريف في التساقط؛ فاعلم أن الوقت قد حان للاتجاه جنوباً في رحلة ثقافية جديدة من البندقية لصقلية، بحثاً عن السعادة على متن غولدن إيغل دانوب إكسبريس. ليلتين في فندق دانييلي ذي الخمسة نجوم في البندقية ستجهزان المشهد لرحلة عبر مناظر رومانسية إلى فيرونا، بلد روميو وجولييت، وعاصمة بولونا لعشاق الطعام.

من المحطة في باري، بمدينتها القديمة على الطراز الفلورنسي، وقلعتها الشامخة منذ القرن الثاني عشر، يمر القطار عبر تلال ماتيزي لاستكشاف أطلال مدينتي هيركولانيوم وبومبي، ثم يجتاز الجبال والغابات ليعبر إلى صقلية على واحدة من معديات القطارات القليلة حول العالم.

تتضمن المعالم التي يمكنك أن تراها خلال إقامتك لخمسة أيام على الجزيرة، عاصمتها باليرمو، وزيارة لمافيا كورليوني الشهيرة، وأطلالاً إغريقية، وقصور رومانية مدهشة في مدينتي أغريجنتو وكالتاغيروني، ومسقط رأس الإمبراطورية البيزنطية في سيراكيوس.

بداية من 8595 جنيه استرليني غير شاملة الطيران، على متن قطارات غولدن إيغل الفاخرة.

34- جنوب القارة الأفريقية مع جيرمي باكسمان

ستكون أحد أكثر رحلات القطار غير الاعتيادية والمذهلة متاحة حصرياً لقراء صحيفة The Telegraph البريطانية، إذ ستقيم شركة روفوس الفاخرة للسكة الحديد رحلة لمرة واحدة من شلالات فيكتوريا عبر جبال دراكنزبرغ، ثم إلى جنوب أفريقيا في مدينة بريتوريا.

تلك رحلة ستشمل أكثر مناظر الجنوب الأفريقي الطبيعية إثارة مع نظرة فريدة في تاريخ المنطقة، وكل ذلك على متن قطار روفوس الفاخر.

مدة الرحلة 9 أيام بين يومي 16-24 سبتمبر/أيلول، وتنظمها شركة Cazenove & Loyd، وتكلف 3995 جنيه استرليني للشخص غير شاملة الطيران.

35- أميركا في الخريف

لن تجد القطارات المقببة في أي بلد كما تجدها في الولايات المتحدة، بل إن شركة بالتيمور آند أوهايو زودت أسطح عرباتها بكشافات لتضئ المشهد كاملاً حول القطار. ولا يوجد اليوم إلا قطار مقبب واحد يعمل في خدمة شركة أمتراك، ويعمل فقط في نهاية الصيف حتى يتمكن الركاب من الاستمتاع بالمناظر الساحلية على خط داونيستر الذي يمتد لمائة وستة عشر ميلاً (بوسطن بورتلاند-برونزويك)، وألوان الخريف على خط آديرونداك (مونريال-ألباني، نيويورك).

يمر خط داونيستر بمحاذاة ساحل نيو إنغلاند بين