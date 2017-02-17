Huffpost Arabi ar
إصدار: ar

تركي يهرب مع أسرته من صخب المدينة ويشتري طاحونةً عمرها 3 قرون: أعيش سعيداً مع حيواناتي الأليفة.. صور

 |  الاناضول
تم النشر: تم التحديث:
S
س

بعدما أرهقته ضغوطات الحياة في المدينة وصخبها، قرر "خليل أيار"، شراء طاحونة مائية عمرها 350 عاماً، في ريف ولاية بورصة شمال غربي تركيا.

وقال أيار (49 عاماً) إنه عمل لمدة طويلة مدرباً في مدارس تعليم قيادة السيارات في مدينة بورصة، إلا أنه سئم حياة المدينة، وصخبها، وقرر العيش في الريف.

Close
تركي في الريف
لـ
  • 20170217_2_21918693_19012840_Web

  • 20170217_2_21918693_19012841_Web

  • 20170217_2_21918693_19012842_Web

  • 20170217_2_21918693_19012843_Web

  • 20170217_2_21918693_19012844_Web

  • 20170217_2_21918693_19012845_Web

  • 20170217_2_21918693_19012846_Web

  • 20170217_2_21918693_19012847_Web

مشاركة
تغريدة
شارك هذا
إغلاق
الشريحة الحالية

وأشار إلى أنه اشترى طاحونة مائية قديمة عمرها 350 سنة، في بلدة "مصطفى كمال باشا"، وقام بصيانتها، وبدأ يعمل بها مع أسرته منذ نحو 10 أعوام.

ولفت "أيار" إلى أنه يعيش سعيداً بين أحضان الطبيعة مع أسرته، وحيواناته الأليفة مثل الأوز والدجاج والبط.

ويدير مع زوجته وابنته وولديه، الطاحونة الوحيدة في البلدة، وينتج بها طناً من الدقيق يومياً، ويبيعه لزبائنه في مختلف أرجاء تركيا.

وإضافة إلى الدقيق، تنتج الأسرة، الخبز، وأنواعاً من المعجنات التي تشتهر بها المنطقة.

 

التعليقات