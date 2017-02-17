بعدما أرهقته ضغوطات الحياة في المدينة وصخبها، قرر "خليل أيار"، شراء طاحونة مائية عمرها 350 عاماً، في ريف ولاية بورصة شمال غربي تركيا.

وقال أيار (49 عاماً) إنه عمل لمدة طويلة مدرباً في مدارس تعليم قيادة السيارات في مدينة بورصة، إلا أنه سئم حياة المدينة، وصخبها، وقرر العيش في الريف.

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وأشار إلى أنه اشترى طاحونة مائية قديمة عمرها 350 سنة، في بلدة "مصطفى كمال باشا"، وقام بصيانتها، وبدأ يعمل بها مع أسرته منذ نحو 10 أعوام.

ولفت "أيار" إلى أنه يعيش سعيداً بين أحضان الطبيعة مع أسرته، وحيواناته الأليفة مثل الأوز والدجاج والبط.

ويدير مع زوجته وابنته وولديه، الطاحونة الوحيدة في البلدة، وينتج بها طناً من الدقيق يومياً، ويبيعه لزبائنه في مختلف أرجاء تركيا.

وإضافة إلى الدقيق، تنتج الأسرة، الخبز، وأنواعاً من المعجنات التي تشتهر بها المنطقة.

