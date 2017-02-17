مقتل طفل وإصابة 18 شخصاً في انفجار مفخخ بولاية تركية

قتل طفل عمره 10 سنوات وأصيب 18 شخصاً آخر في انفجار سيارة مفخخة بولاية أورفا التركية الجمعة 17 فبراير/شباط 2017.

ووقع الحادث بالقرب من سكن للقضاة وأعضاء النيابة. وعقب الانفجار توافدت سيارات الشرطة والإسعاف التي نقلت المصابين إلى المستشفى، وفق موقع خبر ترك



وعبر وزير العدل التركي بكر بوزداغ عن غضبه من الحادث وقال إن أي جهة ليس بإمكانها إضعاف تركيا متوعداً بمواصلة بلاده لمكافحة الإرهاب.