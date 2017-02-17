تركيا تبدأ بناء مسجدٍ بمحاذاة كنيسة في ميدان تقسيم

بدأت تركيا الجمعة بناء مسجد في ساحة تقسيم وسط إسطنبول وتأمل السلطات بأن يتحول معلما إسلاميا رئيسيا في قلب المدينة التي تجذب السياح.

وتعد ساحة تقسيم القلب التجاري للمدينة وشكلت نقطة تجمع منذ عقود.

وقال رئيس بلدية إسطنبول قدير توباس خلال وضع الحجر الأساس للجامع الذي يتوقع افتتاحه بعد عامين إن "من دواعي السرور ألا يضطر أحد للصلاة في الطرق" بعد اليوم.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن الجامع الذي ستكون له مئذنتان سيكون محاذياً لكنيسة أرثوذكسية يونانية تاريخية مشيراً إلى أن "السياح الذين سيشاهدون مئذنتي الجامع والكنيسة سيدركون إلى أي مدى نعيش معاً في هذه المدينة في شكل جيد".