Huffpost Arabi ar
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على غرار أفلام هوليوود الرومانسية.. "الحب الخالد" يجمع التركيين مراد وفخرية لأول مرة (فيديو)

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إذا كنتم من عشاق الدراما التركية فلابد أنكم تتوقون لرؤية أشهر الممثلين الأتراك في أفلام رومانسية على غرار أفلام هوليوود ذات الحبكة البسيطة التي عادة ما تروي قصة حب لا تخلو من الأحزان.

وهو تماماً ما يبدو عليه حال الممثلين الشهيرين التركي مراد يلدريم ومواطنته فخرية أفجان بطلي فيلم "الحب الخالد"، والذي شاهد الكليب الدعائي له ما يزيد عن 250 ألف متابع على يوتيوب منذ الـ 16 من فبراير/شباط 2017.





يحكي الفيلم قصة وقوع زينب "فخرية أفجان" الفتاة الفقيرة الجميلة بطبيب "مراد يلدريم" وهو جرّاح ناجح جداً وواسع الثراء، لتعيش معه أجمل أيام عمرها، وحياة الرفاهية التي لم تعرفها من قبل.

لكن السعادة لا تستمر، فالطبيب الناجح كان على علاقة جادة بأخرى وأراد مصارحة زينب لولا أنه لم يستطع مقاومة جمالها وبراءتها.

سيعرض الفيلم مترجماً إلى الإنكليزية في السينمات التركية في الـ 24 من مارس/آذار 2017.

 

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