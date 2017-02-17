سلاح تاريخي.. أحدث ابتكارات المهربين لنقل المخدرات من المكسيك إلى أميركا

اكتشفت دائرة الجمارك وحماية الحدود الأميركية آلة معلقة على الحدود مع المكسيك، يستخدمها المهربون لتهريب المخدرات من المكسيك إلى الولايات المتحدة.

ويبدو أنه لا حدود لخيال المهربين، خاصة وأنهم لا ينفكون عن ابتكار الخدع والحيل لتهريب المخدرات من المكسيك إلى الولايات المتحدة.

في السنوات الأخيرة، استخدم المهربون العديد من الوسائل على غرار الأنفاق والطائرات دون طيار، وحتى ألواح التزلج على الماء التي يتم التحكم فيها عن بعد بهدف تهريب المخدرات.

لكن مؤخراً، أصبح من الشائع استخدام أحد الأسلحة القديمة الذي يعرف باسم المنجنيق.









ووفقاً لما جاء في آخر تصريحات دائرة الجمارك وحماية الحدود، فقد تم اكتشاف هذه الآلة، عندما كانت دوريات مراقبة الحدود الأميركية تقوم بجولة استطلاعية على الحدود مع المكسيك.

إذ شاهد الضباط مجموعة من الأشخاص يتحركون بسرعة بعيداً عن السياج، ثم عثروا بنفس المكان على منجنيق معلق من الجانب المكسيكي. وعندما قاموا بعملية بحث في المنطقة، وجدوا حزمتين من المخدرات تحتويان على حوالي 21 كيلوغراماً من مادة الماريغوانا.

ووفقاً لموقع Business Insider الأميركي، فهذه لم تكن المرة الأولى التي تستخدم فيها المنجنيق كوسيلة للتهريب على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، ففي العام 2011، لاحظ عناصر من الحرس الوطني وجود منجنيق يتم تركيبه على الجانب الآخر من الحدود. وعلى إثر ذلك، تدخلت السلطات المكسيكية للاستيلاء على حوالي 20 كيلوغراماً من المخدرات فضلاً عن الآلة التي كانت معلقة على ارتفاع ثلاثة أمتار.