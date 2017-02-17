هكذا يكون السند الحقيقي..فيديو يتجاوز 150 مليون مشاهدة لفتاة ساعدت صديقها المُقعد في حفل تخرجه

عجت الشبكات الاجتماعية بفيديو يُظهر فتاةً تقوم بمساعدة صديقها، للوقوف عن الكرسي المتحرك أثناء حفل التخرج، لكن هل تعرف حقيقة تلك القصة؟

إذ قال الشاب المُقعد تشريس نورتون في تعليقه على الفيديو المنتشر، أنه تعرض لإصابة في الحبل الشوكي أثناء لعبه كرة القدم الأميركية قبل 6 سنوات، ما أدى إلى إصابته بالشلل.

ومنذ ذلك الوقت، قرر الشاب تكريس حياته لمساعدة الناس لتحقيق أهدافهم وعدم التنازل عنها، ويكون محفزاً لهم وناشراً للروح الإيجابية في حياتهم، دون أي مقابل يطلبه من الآخرين. فقط كان يريد حياة أفضل للآخرين.

وبعد 3 سنوات على الحادث، قابل صديقته -التي ظهرت معه في الفيديو- إذ ساعدته على تحدي ظروفه وعدم الاستسلام للمرض.

ويبدو أنها نجحت في ذلك بجدارة، بعدما شاهدها كل رواد الشبكات الاجتماعية وهي تساعد حبيبها على تحدي الإعاقة والسير نحو منصة التكريم.

