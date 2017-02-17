جُملة إسلامية تتصدر قائمة الكلمات الأكثر بحثاً في أستراليا

تصدّرت عبارة "الوجبة الخفيفة الحلال"، قائمة الكلمات الأكثر بحثاً في أستراليا خلال العام 2016، وهي اسم وجبة أطلق عليها بائعو "شاورما" من أصول تركية.

وبحسب استطلاع لقاموس "ماكواري" عن تصنيف خيارات الشعب، فإن أكثر الكلمات التي بحث عنها الأستراليون خلال العام الماضي هي "الوجبة الخفيفة الحلال".

وتُقدّم "الوجبة الخفيفة الحلال" عبر وضع البطاطس المقلية وفوقها الـ"شاورما" مع إضافة جبنة "القشقوان" وكمية قليلة من الصلصة الخاصة.

وباتت الوجبة من المأكولات الرئيسية في قطاع الغذاء الجاهز بأستراليا، حيث تستهلكها فئات مختلفة، وتلقى اهتماماً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

في المقابل، يصف العنصريون في أستراليا "الوجبة الخفيفة الحلال" بأنها رمز لزيادة تأثير وشعبية الإسلام في البلاد.

إلا أن حملات العنصريين المناهضة للوجبة المذكورة وبقية المنتجات الحلال لا تلقى دعماً من بقية الفئات في عموم أستراليا.

وقاموس "ماركوراي"، يستخدم عموماً من قبل الجامعات والمهن القانونية ليكون مصدراً موثوقاً في الإنكليزية الأسترالية.