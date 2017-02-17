"علمانية أردوغان".. الرئيس التركي يشرح تجربته الناجحة في الجمع بين الدين والعلمانية

جاء هذا في مقابلة مع فضائية "العربية" السعودية تم بثها الجمعة 17 فبراير/شباط 2017، أجراها الإعلامي السعودي تركي الدخيل مع أردوغان خلال زيارته للعاصمة السعودية الرياض، ثاني محطات جولته الخليجية التي بدأها الأحد بزيارة البحرين واختتمها أول أمس الأربعاء بزيارة قطر.

وفي رده على سؤال حول مفهومه للعلمانية وكيفية الجمع بين الإسلام والعلمانية في تركيا، قال أردوغان: "أنا أجد صعوبة في فهم سبب تفسير العالم الإسلامي الربط بين الإسلام والعلمانية".

وأردف: "نحن قمنا بتأسيس حزبنا (العدالة والتنمية) وقمنا بتعريف العلمانية، وقد عبّرت عن ذلك عندما قمت بزيارة مصر بعد تولي (الرئيس السابق محمدمرسي) الحكم، وحضرت في مبنى الأوبرا في القاهرة، (...) أولاً الأفراد لا يمكن أن يكونوا علمانيين، الدولة تكون علمانية هذه نقطة مهمة، والعلمانية تعني التسامح مع كافة المعتقدات من قبل الدولة، والدولة تقف على نفس المسافة تجاه كافة الأديان والمعتقدات".

وتابع: "نحن لا نعتبر العلمانية معاداة للدين أو عدم وجود الدين، وقلت الفرد لا يمكن أن يكون علمانياً، والعلمانية ليست ديانة الدولة، وإنما هي ضمان فقط لحريات كافة الأديان والمعتقدات".

واستدرك بالقول "أي أن العلمانية تعني توفر الأرضية الملائمة لممارسة كافة الأديان شعائرها بكل حرية حتى الملحدين، ولكن اعتبار العلمانية هي تسليط رأي أو موقف على المتدينين فهذا غير صحيح وغير مطلوب إطلاقاً".

وبين أن هذا هو تعريف العلمانية داخل الحزب الذي أسسه، معتبراً إياه بهذا الشكل "ليس مخالفة للإسلام".

وضرب مثالاً على الأثر الذي من الممكن أن يحدثه تطبيق العلمانية داخل المجتمع بهذا الشكل.

وقال في هذا الصدد: "من قبل كانت بناتنا لا يستطعن مواصلة دراستهن وهن محجبات، والآن نجد بناتنا محجبات داخل الجامعات وداخل البرلمان وداخل مختلف مؤسسات الدولة، ويستطعن أن يحاضرن كدكتورات في الجامعة. هذه هي العلمانية".

وأردف: "إن جميع الإمكانيات والحقوق الديمقراطية التي تمنحها العلمانية يجب أن يستفيد منها الجميع من أفراد الشعب، من الأبناء والبنات أيضاً في الوطن، وأظن هذا المستوى الذي وصلت إليه تركيا، هي مرحلة متقدمة وكذلك متقدمة على الغرب ونحن وصلنا إلى ذلك".

