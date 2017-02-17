العشاء قادم!.. مطعم بنكهة Game of Thrones في أبوظبي

إذا كنت من محبي المسلسل التليفزيوني الملحمي ذي التنانين والصراعات التي لا تنتهي، فهناك مطعم جدير بزيارتك واسمه Game of Toast، فالعشاء قادم.

المطعم يقع بحي الخالدية في إمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، وهو نسخة مصغرة من بيئة مسلسل Game of Thrones.









يزين جدران المطعم قطع تذكارية من روح العمل، وفيه أيضاً نسخة من العرش الحديدي المعروف مبنية من الشوك والملاعق والسكاكين.









وهناك قطع تذكارية من المسلسل معلقة على الجدران من خرائط Westeros والسيوف والدروع، إضافة إلى الأقنعة.

أما قائمة الطعام، فتحتوي من بين خيارات كثيرة على شطيرتي House of Rolls و House of Toasts

وكما تظهر صفحة المطعم على فيسبوك، فإن اللحم جزء مهم من قائمة المأكولات.









وبحسب وصف The National التي زار محررها المكان، "عند دخولك المطعم ستدرك مباشرة أن هذا المكان هو الأجمل، والضوء الخافت الذي أبرز جمال المدخل الخشبي يجعلك تتخيل أن هذا المدخل يحتضن بلطف الجزء الفاخر من مدينة برافوس التي يعرفها كل من شاهَد العمل".









المحرر ذكر كذلك أن قائمة الطعام بسيطة لكنها مميزة، فجميع الأطباق يتم طهيها وفق نظام معين، والنتائج تكون محمسة ومثالية لتناولها في الجو البارد.

"في زيارتي الأولى للمطعم، طلبت شطيرة صدر لحم البقر(Dh28)، التي تم طهيها جيداً مع بقائها طرية، بالإضافة إلى سلطة الكرنب التي كانت منعشة أكثر من كونها دسمة، إلا أن اللحم هو الطبق الرئيسي، وفي المرة القادمة سأجرب شرائح اللحم مع الجبن.(Dh25)".









وأضاف خاتماً "يقول المشرفون على المطعم إن أفضل مبيعاتهم هي شرائح اللحم الغضة مع جبن الشيدر، وبإجماع من الطرفين، أنا والمطعم، فإن أصابع البطاطا الحلوة (Dh10) هي الأفضل على الإطلاق".

